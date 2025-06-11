ИИ притворяется студентами и ворует кредиты на образование от лица реальных людей

В США в последнее время фиксируют волну мошенничества с использованием ИИ и оформлением кредитов на обучение от имени реальных людей, которые даже не догадываются об этом.

Мошенники используют ботов на основе искусственного интеллекта, выдавая себя за студентов и оформляя кредиты на обучение на имя реальных людей. В частности, жительница Сан-Франциско Хизер Брэди стала одной из жертв подобного мошенничества.

К ней домой пришла полиция с вопросами относительно потенциального зачисления на обучение в колледже в Аризоне. Женщина никогда не подавала подобной заявки, однако мошенники использовали ее персональные данные для получения государственной помощи на обучение.

Позже Брэди выяснила, что на ее имя был оформлен студенческий кредит на сумму более $9 тыс. Она никогда не посещала занятия, на оплату которых был оформлен этот кредит.

Проблема осложняется тем, что онлайн-занятия в США становятся все более популярными, а более совершенные инструменты на базе ИИ позволяют мошенникам автоматизировать процесс подачи заявок и похищенных персональных данных в поддельных документах.

Эти фейковые студенты, за которых выдают себя ИИ-боты, способны заполнять и подавать заявления, записываться на занятия, участвовать в курсовых работах и даже отправлять выполненные задания без участия человека. В некоторых случаях преподаватели узнавали, что почти никто из их студентов не является реальным лицом. При этом реальные студенты не могут записаться на занятия, поскольку ИИ-боты уже заняли все места.

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По информации Associated Press, в 2024 году общественные колледжи в Калифорнии сообщили о 1,2 млн подозрительных заявлений, которые привели к более 220 тыс. фейковых зачислений. За 2024 год система высшего образования США потеряла $11,1 млн из-за подобных мошеннических схем.

Общественные колледжи особенно уязвимы, поскольку в них ниже плата за обучение, в связи с этим большая часть грантов и кредитных средств идет непосредственно студентам на расходы на проживание. Уэйн Чоу когда-то посещал занятия в колледже De Anza Community College. Вдруг ему пришло сообщение об учебном курсе, на который он никогда не записывался. Мошенники использовали его номер соцстрахования чтобы получить $1,4 тыс., а ИИ-бот отправлял выполненное домашнее задание от его имени.

Бриттни Нельсон, владелица малого бизнеса в Луизиане, обнаружила, что на ее имя были взяты кредиты для школ, которые она никогда не посещала. Несмотря на то, что она тщательно отслеживала свою кредитную историю и защищала свою личность, она потратила два года на то, чтобы избавиться от мошеннического долга.

Представители колледжей заявляют, что не имеют реальных полномочий для противодействия этим мошенническим схемам. Этим должны заниматься федеральные агентства. Минобразования США недавно прибегло к временной мере, требующей от лиц, впервые обращающихся за федеральной помощью, подтвердить свою личность с помощью выданного правительством удостоверения.

Среди недавних судебных преследований мошенников, дело мужчины из Техаса, обвиняемого в организации мошеннической схемы на сумму в $1,5 млн. Еще один житель Техаса признался в использовании имен заключенных для получения помощи на сумму в $650 тыс. Житель Нью-Йорка, который признал себя виновным в десятилетнем мошенничестве на сумму $450 тыс. долларов.

Источник: TechSpot