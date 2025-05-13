Человек-паук плюс Черный плащ — Николас Кейдж в первом взгляде на сериал «Паук-нуар»

Marvel показала первый официальный кадр с Николасом Кейджем в сериале «Паук-нуар» — приветствуем нового детектива 1930-х.

Кейдж исполняет роль частного детектива в возрасте, который вынужден снова столкнуться со своим прошлым. А именно с временами, когда он был единственным супергероем Нью-Йорка. События разворачиваются в 1930-х, и все — с типичным нуарным стилем: фетровая шляпа, сигаретный дым, коррумпированные копы и женщины, ради которых все это, кажется, и начиналось.

Amazon MGM Studios предлагает зрителям два варианта просмотра: цветной формат или для полного погружения черно-белый. Сам кадр, представленный на презентации Amazon, показывает, как Marvel стремится погрузиться в нуар. Костюм Человека-паука просматривается сквозь классический детективный образ, а Кейдж выглядит почти как из комиксов.

В сериале Николас Кейдж не просто играет, а продолжает роль, которую уже озвучивал в мультфильме «Человек-Паук: Сквозь вселенную». Теперь персонаж получает отдельную ветку в виде первого за много лет игрового сериала Marvel о Человеке-пауке. Кстати, предыдущий подобный сериал выходил аж в 1979 году — это был японский «Человек-паук».

Роль Кейджа — это уже не первый его супергеройский опыт. До этого он играл Призрака-гонщика в двух фильмах Marvel, появлялся в «Пипец» и даже получил эпизодическую роль Супермена в фильме DC «Флэш». Вместе с ним актерскую команду пополнили Ламорн Моррис, Брендан Глисон, Ли Джун Ли, Абрахам Попула, Карен Родригес и Джек Хьюстон и другие.

Режиссером выступит Гарри Брэдбир, который уже работал над такими проектами, как «Убивая Еву» и «Дрянные девчонки». Шоураннерами станут Орен Узиэль («Мачо и ботан 2») и Стив Лайтфут («Каратель»). К разработке сериала также присоединились Фил Лорд, Кристофер Миллер и Эми Паскаль.

Интересно, что сериал будет рассказывать именно об уже немолодом герое, которого преследует его прошлое. Marvel до сих пор редко делала подобное в игровом формате. И это еще один шаг к тому, чтобы показать вселенную Человека-паука не только через школьные приключения, но и через темные и взрослые истории.

Параллельно разрабатывается четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом под названием «Человек-паук: Совершенно новый день» / Spider-Man: Brand New Day. В нем покажут Зендею (Эм-Джей) и Джейкоба Баталона (Нед), хотя первая получит ограниченное экранное время. В то время как среди новичков отличилась звезда «Удивительных чудес» Сэди Синк.

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Источник: EW