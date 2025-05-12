Трейлер 2 сезона «Миротворца» — новый член команды, карманные миры и намек на Лигу Справедливости

Новый трейлер второго сезона «Миротворца» уже на старте подтверждает тесную связь с фильмом «Супермен» Джеймса Ганна.

В первой же сцене зрители видят сразу трех героев, которые появятся в будущей ленте: Шон Ганн в роли Максвелла Лорда, Изабела Мерсед в роли Хоукгерл (Кендра Сондерс). А также Натан Филлион, который дебютирует в роли Гая Гарднера (Зеленого Фонаря) из Лиги Справедливости.

Трое персонажей проводят максимально не дружеское интервью с Миротворцем (Джон Сина). Находиться внутри буквально некомфортно. После нескольких минут пренебрежительных взглядов и намеков Миротворец буквально убегает из здания. Эта сцена больше интерпретация, как сериал интегрируется в обновленный DCU, под руководством Джеймса Ганна.

Финал трейлера намекает на появление второго Миротворца. Крис Смит (Джон Сина) сталкивается с собственным двойником в карманном измерении — концепт, который уже упоминали в первом сезоне. Это открывает дверь к мультивселенским играм, что может стать мостом между старым DCEU и новым DCU. Возможно таким образом в историю может вернуться и Рик Флег-младший — через флешбеки, гостем из другого измерения или вообще воскрешение.

А вот отец героя, убитого Миротворцем в «Отряде самоубийц» — Фрэнк Грилло — возвращается как Рик Флег-старший. Именно с ним история будет глубже, чем обычная месть. Вероятно, эта сюжетная линия станет одной из основных во втором сезоне.

Вместе с тем сезон продолжит тему внутренней борьбы Криса Смита — главный герой пытается примирить новую цель со старыми грехами. Как гласит официальный синопсис: «…надирать праведным злодеям задницу в своем ложном стремлении к миру любой ценой».

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Также зрители увидят возвращение знакомых героев и новые лица. К актерскому составу присоединился Тим Медоуз — он играет агента ARGUS Лэнгстона Флери, что добавляет комедии. Среди других возвращаются Игли (орел Миротворца), Адриан Чейз / Виджилант и Дженнифер Холланд как Эмилия Харкорт.

Премьера второго сезона «Миротворца» запланирована на 21 августа — всего через месяц после выхода «Супермена» 11 июля. Это третий проект в новой киновселенной DCU: его стартом считается мультсериал «Монстры Коммандос»который вышел в конце прошлого года.

Хотя предыдущий DCEU уже закрыт — часть актеров и сюжетных линий все же переходят в новую эпоху. Ганн заявил, что команда «Миротворца» останется неизменной: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Фрэнк Грилло и другие возвращаются. События второго сезона канонически происходят после «Монстры Коммандос» и «Супермена».

Источник: IGN