«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» – анимационный фильм Сета Рогена дебютирует в украинских кинотеатрах 10 августа

Черепашки-ниндзя впервые за семь лет возвращаются на большой экран в анимационной итерации TMNT от Paramount Pictures, которая по-новому расскажет историю четырех подростков, которые впервые выбрались из канализации и вместе с подругой Эйприл О’Нил пытаются одолеть армию мутантов, угрожающую Нью-Йорку.

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Анимационный фильм о подростках-мутантах, оригинальное название которого звучит как «Подростки-мутанты. Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, спродюсировали компания Point Grey Pictures и Сет Роген, а режиссерами фильма выступили Джефф Роу («Гравити Фолз», «Митчеллы против машин») и Кайлер Спирс («Амфибия»).

Музыку к «Погрому мутантов» писали опытные композиторы Трент Резнор и Атикус Росс, которые создали саундтреки к фильмам «Исчезнувшая», «Социальная сеть», «Душа», а также были отмечены двумя премиями «Оскар».

Среди актеров, озвучивших персонажей – Мика Эбби (Донателло), Шамон Браун-младший (Микеланджело), Николас Канту (Леонардо) и Брейди Нун (Рафаэль). Остальных героев озвучили сам Роген (Бибоп), Джон Сина (Рокстеди), Джеки Чан (Сплинтер), Айо Эдебири (Эйприл О’Нил), Роуз Бирн (Кожеголовый), а также Айс Кьюб, Ганнибал Беррес, Натасия Деметриу, репер Пост Мэлоун и Майя Рудольф. Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») исполнил роль главного злодея Бакстера Стокмана, а Пол Радд («Человек-муравей») — Мондо Гекко.

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» станет вторым компьютерным фильмом о черепахах-мутантах после мультфильма 2007 года, однако в новой версии, судя по трейлеру, можно ожидать много смешных ситуаций, а черепашки будут оставаться детьми при любой удобной возможности. Еще один интересный элемент нового фильма – это выразительный визуальный стиль, воспроизводящий 3D-анимацию с ручными дорисовками, который стал широко популярным благодаря ленте «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года.

Новые анимационные приключения черепашек-мутантов можно посмотреть в украинском прокате с 10 августа.

Трейлер (на украинском)

Трейлер (оригинал)