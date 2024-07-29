Четвертый сезон «Ведьмака»: появление старых и новых персонажей намекает на битву при Бренне

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Актер Зейтс Атур вернется как Койон в четвертом сезоне «Ведьмака». Он был представлен во втором сезоне вместе с другими ведьмаками в Каэр-Морхен, но не появился в третьем.

В книгах повторно Койон появляєтся в битве при Бренне. В ней нет главных героев, но присутствуют такие известные персонажи, как Ярре, Шани, Марти Содергрен, Ярпен Зигрин и его команда. Пока нет подтверждения, что в четвертом сезоне «Ведьмака» будет эта битва, но появление Койона может на это намекать.

Михалина Ольшанская и Джереми Кроуфорд должны вернуться к своим ролям Марти и Ярпена. Майлз Джовиан может сыграть Мэнно Коегоорна. Что касается Шани, то, похоже, ее нет в адаптации Netflix.

Джек Майерс («Хозяева эфира», «Не говори ничего») присоединился к четвертому сезону «Ведьмака» в неизвестной роли. Его кодовое имя «Ривер» и он появится в эпизоде 3 или 4.

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Тем временем Геральт и новая Плотва замечены на съемках Frensham Little Pond. На фото его не видно, но по рассказам Лиам Хемсворт был там днем ранее. Съемки в этом месте продолжаются, поэтому, возможно, появятся и другие материалы.

Источник: Rredanian Intelligence

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