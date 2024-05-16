Новости Кино 16.05.2024 в 17:06 comment views icon

Сериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фото

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Андрей Русанов

Автор сайта

Сайт фотоагентства Metro опубликовал первые фото исполнителя главной роли Лиама Хемсворта на съемочной площадке четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Также можно увидеть Махеша Джаду (Вильгефорц) и Аню Чалотру (Еннифер). Иногда Геральтов два — в кадре заметен дублер Джоэл Адриан.

Лиам Хемсворт был выбран на роль ведьмака в 2022 году, чтобы заменить Генри Кавилла. С тех пор еще не было ни одного кадра нового Геральта. Похоже, что Netflix по каким-то причинам воспроизводит бой Геральта против Вильгефорца в в четвертом сезоне. Как известно, ведьмак не слишком удачно сражался с Вильгефорцем в шестой серии третьего сезона. В еще одном кадре Вильгефорц отталкивает ведьмака своим посохом.

Сериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фото1Сериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фотоСериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фото1Сериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фото1Сериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фото1

Трудно сказать, почему Хемсворт воспроизводит этот бой. Возможно, для нового материала понадобились какие-то отдельные моменты. так или иначе, ход мысли сценаристов «Ведьмака» от Netflix бывает трудно предсказать.

Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в 2025 году. Релиз новой книги Анджея Сапковского запланирован на зиму 2024/2025 годов, а аниме «Ведьмак: Сирены глубин» должен выйти в конце 2024 г.

Сериал «Крысы», спинофф «Ведьмака» от Netflix, вероятно, отменен — отснятый материал войдет в четвертый сезон основного шоу


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