Сериал «Ведьмак» — Лиам Хемсворт в роли Геральта на первых фото

Сайт фотоагентства Metro опубликовал первые фото исполнителя главной роли Лиама Хемсворта на съемочной площадке четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. Также можно увидеть Махеша Джаду (Вильгефорц) и Аню Чалотру (Еннифер). Иногда Геральтов два — в кадре заметен дублер Джоэл Адриан.

Лиам Хемсворт был выбран на роль ведьмака в 2022 году, чтобы заменить Генри Кавилла. С тех пор еще не было ни одного кадра нового Геральта. Похоже, что Netflix по каким-то причинам воспроизводит бой Геральта против Вильгефорца в в четвертом сезоне. Как известно, ведьмак не слишком удачно сражался с Вильгефорцем в шестой серии третьего сезона. В еще одном кадре Вильгефорц отталкивает ведьмака своим посохом.

Трудно сказать, почему Хемсворт воспроизводит этот бой. Возможно, для нового материала понадобились какие-то отдельные моменты. так или иначе, ход мысли сценаристов «Ведьмака» от Netflix бывает трудно предсказать.

Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в 2025 году. Релиз новой книги Анджея Сапковского запланирован на зиму 2024/2025 годов, а аниме «Ведьмак: Сирены глубин» должен выйти в конце 2024 г.