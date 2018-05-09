Chrome OS теперь поддерживает запуск приложений Linux

Среди определенной категории разработчиков устройства с ОС Chrome OS являются достаточно популярным инструментом ввиду своей относительной доступности. Но, как и во всем, здесь есть свои нюансы. Например, для реализации возможности запуска более привычной ОС Linux разработчикам приходилось обращаться к применению инструментов вроде Crouton. Не совсем удобно, зато этот способ работает. Как бы там ни было, Google решила все упростить. В будущем запускать приложения Linux на устройстве под управлением Chrome OS можно будет, активировав нужную опцию в меню настроек. Это стало возможным благодаря добавлению в Chrome OS специальной виртуальной среды на базе Debian Stretch, последний стабильный выпуск Debian версии 9.0, вышедший 17 июня 2017 года.

Важно отметить, что речь здесь не о среде разработки, а о возможности запускать и полноценно работать с приложениями через их графический интерфейс. Иными словами, на хромбуке можно будет запустить, к примеру, редактор исходного кода Microsoft Visual Studio Code для Linux, без необходимости применения сторонних инструментов. Или же писать приложения Android и там же их тестировать. Все будет работать, как говорится, из коробки. Отметим, что поддержка среды Android Studio появится в Chrome OS к концу года.

К сожалению, пока что только ноутбук Pixelbook поддерживает возможность запуска приложений Linux. В обозримом будущем и другие хромбуки должны получить поддержку Linux, но ни точного списка, ни сроков, пока нет.

Чтобы обеспечить поддержку графического интерфейса приложений, разработчикам пришлось добавить в Chrome OS интеграцию с графическим сервером Wayland. Фактическое оформление окна запуска приложения Linux будет таким же, как в случае приложений Linux или веб-приложений Chrome OS.

Большинству рядовых пользователей встроенная поддержка Linux может никогда и не понадобиться, но это новшество в первую очередь нацелено именно на разработчиков. Для последних устройства с Chrome OS теперь должны стать еще привлекательнее. Особенно для тех, кто присматривается к высококлассным моделям вроде Pixelbook. В Google особо подчеркнули, что приложили немало усилий для оптимизации работы виртуальной машины. То есть, в теории даже менее мощные модели хромбуков должны без проблем справляться с редактором кода.

Вероятно, в самое ближайшее время можно ожидать демонстрацию запуска приложений Windows на хромбуке через эмулятор Wine.

Источник: TechCrunch