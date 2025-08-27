По результатам недавнего исследования, проведенного учеными из Университета Флориды и Лондонского университета, выяснилось, что в США за период с 2003 по 2023 год количество людей, которые получают удовольствие от ежедневного чтения книг, сократилось на 40%.

Чтение книг становится все менее популярным на фоне развития цифровых медиа, соцсетей и стриминговых сервисов. В исследовании приняли участие 236 тыс. 270 взрослых граждан США.

Авторы исследования относили к чтению ради удовольствия книги, журналы, газеты, аудиокниги, которые участники использовали в личных целях. С одной стороны результаты не должны удивлять, поскольку медиаиндустрия доминирует. Однако чтение книг формирует полезные навыки социального взаимопонимания, психического благополучия, сочувствия к близким, соответствующий уровень грамотности. Поэтому любовь к книгам, по убеждению ученых, необходимо продолжать популяризировать.

«Это не просто небольшое падение, это устойчивое, стабильное снижение примерно на 3% в год. Это важно и вызывает глубокое беспокойство», — отмечает директор Центра медицинских искусств при Университете Флориды Джилл Сонке.

Исследователи установили, что количество граждан США, ежедневно читающих для собственного удовольствия, было наибольшим в 2004 году и составляло 28%. Однако уже к 2023 году этот показатель сократился до 16%. Между тем, те американцы, которые продолжают читать книги, стали тратить на это немного больше времени.

Снижение интереса к чтению ради удовольствия было более выражено среди афроамериканцев, особенно среди тех, кто имеет низкий доход, уровень образования и кто живет за пределами городов. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о проблемах, которые выходят далеко за пределы повсеместного использования смартфонов, планшетов и других гаджетов. Различные жизненные ситуации приводят к неравенству в доступе к книгам, что еще больше снижает популярность чтения в качестве хобби.

«Наша цифровая культура, безусловно, играет свою роль. Но есть и структурные проблемы: ограниченный доступ к материалам для чтения, экономическая нестабильность и сокращение свободного времени в стране. Если вы работаете на нескольких работах или сталкиваетесь с транспортными проблемами в сельской местности, поход в библиотеку может быть невозможным», — объясняет Джилл Сонке.

Авторы исследования стремятся обратить вспять тенденцию по сокращению интереса к чтению книг в США. По их словам, это должны быть инициативы на уровне государства, включая организацию книжных клубов или библиотечных мероприятий. Из тех американцев, которые по состоянию на 2023 год читали для удовольствия ежедневно, 67% делали это наедине, а остальные — дома, с друзьями или близкими. Коллективное чтение может быть одним из способов, который будет побуждать людей чаще открывать книги.

Исследователи добавляют, что чтение вместе с детьми также следует поощрять. По данным исследования, количество взрослых американцев, читающих вместе с детьми, за последние 20 лет существенно не изменилось и составляет около 2%.

«Чтение исторически было простым и эффективным способом творческого саморазвития и повышения качества жизни. Когда мы теряем один из самых простых инструментов в нашем арсенале общественного здравоохранения, это серьезная потеря», — подчеркнул Джилл Сонке.

Результаты исследования опубликованы в журнале iScience

Источник: ScienceAlert