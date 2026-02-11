Что творится с Glovo? Украинцы жалуются на несогласованные снятия чаевых в 5000-11000 грн

Украинцы массово жалуются, что Glovo автоматически снимает с клиентов до 11 тысяч чаевых курьерам.





В Threads пользователи сообщали, что оставляли «на чай» 50-100 грн, однако сервис доставки внезапно повышал прайс. Пользовательница @bagatagranna_ пожаловалась, что заказала продуктов на более 1 тыс. грн., после чего общая стоимость выросла до 6 346 грн — из них 5 175 грн это чаевые.

Она обратилась в службу поддержки Glovo, которая вернула ей 1 171 грн на счет в связи с «неправильно списанной суммой оплаты за заказ». Девушка потребовала, чтобы ей возместили еще 4 000, но сначала ей отказали, предложив возврат на бонусный счет. Позже она обновила пост, что ей все-таки вернут средства в течение 14 дней.

Подобных ситуаций сегодня много, как заявляют в соцсетях. По словам украинцев, большинству не отвечает техническая поддержка, а банки отказывались отменять транзакцию. Некоторые предполагали, что проблема касается тех, у кого автоматически стоит процент «чаевых». Другая пользовательница @ast.belaya писала, что им насчитали лишние 6 685 грн при заказе на почти 1 400 грн. Ей быстро вернули деньги, поскольку заказ не был выполнен.





«Работаю курьером в Glovo. Это был баг. Мне самому приходили чаевые на 2 700 грн. Но когда закрыл заказ как выполненный, то этих чаевых не было. Пофиксили быстро», — пишет мужчина.

Ему ответили, что проблема в другом — Glovo тормозит с возвратом средств. Мы попытались оформить заказ, чтобы посмотреть, начислит ли сейчас «космические» чаевые, однако сумма показалась обычной.

Позже сообщество Glovo Couriers UA сообщила, что произошел технический сбой. В Instagram компания добавила, что некорректное списание чаевых для курьеров зафиксировали в некоторых странах.

«Все избыточно списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме. Мы обязательно сообщило о полном разрешении ситуации и завершении процесса возврата средств», — пишут они.

Вероятно, средства вернут пострадавшим клиентам в течение 14 недель, как в случае с одной пользовательницей. Сейчас технические специалисты устранили сбой.