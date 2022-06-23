«Что заставляет тебя улыбаться?»: первый трейлер фильма ужасов Smile / «Улыбка»

Если задуматься, то мимика улыбки не всегда выглядит добродушно — в определенных условиях этот широкий оскал и демонстрация зубов может скорее испугать, чем развеселить. И в новом фильме ужасов Smile / «Улыбка» главная героиня на практике столкнется с темной стороной этой эмоции.

В трейлере мы знакомимся с доктором-психологом Роуз (Сози Бейкон), одна из пациенток которой неожиданно заканчивает сеанс психотерапии самоубийством. Постепенно выясняется, что дело не в расшатанной психике, а в некоей темной сущности, которая жестоко убивает своих жертв.

Сценаристом и режиссером картины выступил Паркер Финн, основой для фильма выступила короткометражка этого автора Something’s Wrong with Rose / «С Роуз что-то не так».

Премьера фильма Smile / «Улыбка» от Paramount Pictures назначена на 30 сентября 2022 года.