Новости Кино 13.06.2023 в 14:40

«Чужак» – вышел украинский трейлер криминальной драмы от режиссера сериала «Банды Лондона»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Компания Kinomania Film Distribution обнародовала трейлер будущего фильма «Чужак», который вскоре выйдет в украинский прокат. Это криминальная драма с элементами боевика и триллера, рассказывающая о вынужденных приключениях бывшего узника Сэма.

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После искупления своей вины Сэм устроил свою жизнь в Таиланде. Там он основал семью, о которой всегда мечтал. Пять лет спустя, его догоняет прошлое, и у него остается только один выбор – бороться за свою семью.

«Сэм – образцовый заключенный, который тщательно готовится к реинтеграции в общество. Однако на свободе прошлое настигает его, и несчастный случай оставляет единственный выбор – бегство. Спустя пять лет Сэм начинает новую жизнь в Таиланде. Теперь у него есть семья, о которой всегда мечтал. Но Наронг, местный гангстер, заставляет его снова погрузиться в преступную деятельность. И когда Сэм хочет все прекратить, Наронг нападает на его семью», — говорится в синопсисе фильма «Чужак».

Фильм снял режиссер Ксавье Жан («Хитмен», сериал «Банды Лондона»), который также приложил руку к написанию сценария. Главные роли исполнили Нассим Льес («Женись на мне, чувак»), Витая Пансрингарм, Оливье Гурме, Кеннет Вон, Джиджи Велисита и другие.

Фильм «Чужак» выйдет в украинский прокат 10 августа 2023 года.

«Чужак» – вышел украинский трейлер криминальной драмы


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