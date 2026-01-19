Чипсет AMD B650 в ПК с Intel Core Ultra 9 285H — плата расширения за $60 увеличила возможности PCIe

А что будет, если чипсет AMD поставить в систему Intel? Энтузиаст заинтересовался этим вопросом и совместил продукты двух ожесточенных конкурентов.

Как рассказывает VideoCardz, некоторые чипсеты AMD построены на двух микросхемах Promontory 21 FCH. Каждый отдельный чип имеет выходной канал PCIe 4.0 x4 и обеспечивает восемь линий PCIe 4.0 плюс четыре порта SATA 6 Гбит/с. Эти порты SATA можно перенастроить на некоторых платах в дополнительные линии PCIe Gen 3. Китайский экспериментатор описал работу AMD B650 на плате расширения системы с Intel Core Ultra 9 285H. Гибридная платформа в целом получила 12 линий PCIe 4.0 и до восьми портов SATA 6 Гбит/с.

«TOPC Ultra9 285h — это материнская плата высшего класса для NAS. Она оснащена 32 ГБ высокоскоростной памяти 8400 МГц, двумя портами Ethernet 10GbE, двумя полноскоростными портами Thunderbolt, тремя портами Mini SAS, двумя полноскоростными слотами PCIe 4.0 x4 и одним дополнительным слотом расширения PCIe 4.0 x8. Добавление моста AMD B650 обеспечивает четыре дополнительных слота M.2 и четыре порта SATA», — пишет пользователь wish на форуме Chiphell (машинный перевод с китайского).

На вопрос, почему плата с таким мощным процессором имеет такое скромное с виду охлаждение, автор поста ответил, что чип ограничен в потреблении энергии. «Это система MoDT (Modal DT), поэтому теплоотдача едва пригодна для использования». Плату он приобрел в Китае примерно за $57. На фотографиях карты видно четыре слота M.2 с двумя разъемами с каждой стороны печатной платы, а также четыре порта SATA 6 Гбит/с. По меньшей мере два слота M.2 работают в режиме PCIe 4.0 x4, тогда как остальные слоты могут быть в режимах PCIe 3.0 x4 и/или M.2 SATA, которые совместно используют ресурсы с портами SATA.

Системные утилиты, такие как AIDA64 ошибочно идентифицировали чип Promontory 21 на карте как основной чипсет системы. Из-за этого в ПО можно было увидеть странные записи о процессоре Intel на системе AMD. Если вам кажется, что вы уже недавно читали что-то подобное, это из-за случая, когда моддер сам создал подобную плату. Очевидно, сейчас это необязательно.