Новости Технологии 19.01.2026 comment views icon

Чипсет AMD B650 в ПК с Intel Core Ultra 9 285H — плата расширения за $60 увеличила возможности PCIe

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Чипсет AMD B650 у ПК з Intel Core Ultra 9 285H — дивний гібрид за $60 збільшив можливості PCIe

А что будет, если чипсет AMD поставить в систему Intel? Энтузиаст заинтересовался этим вопросом и совместил продукты двух ожесточенных конкурентов.

Как рассказывает VideoCardz, некоторые чипсеты AMD построены на двух микросхемах Promontory 21 FCH. Каждый отдельный чип имеет выходной канал PCIe 4.0 x4 и обеспечивает восемь линий PCIe 4.0 плюс четыре порта SATA 6 Гбит/с. Эти порты SATA можно перенастроить на некоторых платах в дополнительные линии PCIe Gen 3. Китайский экспериментатор описал работу AMD B650 на плате расширения системы с Intel Core Ultra 9 285H. Гибридная платформа в целом получила 12 линий PCIe 4.0 и до восьми портов SATA 6 Гбит/с.

«TOPC Ultra9 285h — это материнская плата высшего класса для NAS. Она оснащена 32 ГБ высокоскоростной памяти 8400 МГц, двумя портами Ethernet 10GbE, двумя полноскоростными портами Thunderbolt, тремя портами Mini SAS, двумя полноскоростными слотами PCIe 4.0 x4 и одним дополнительным слотом расширения PCIe 4.0 x8. Добавление моста AMD B650 обеспечивает четыре дополнительных слота M.2 и четыре порта SATA», — пишет пользователь wish на форуме Chiphell (машинный перевод с китайского).

На вопрос, почему плата с таким мощным процессором имеет такое скромное с виду охлаждение, автор поста ответил, что чип ограничен в потреблении энергии. «Это система MoDT (Modal DT), поэтому теплоотдача едва пригодна для использования». Плату он приобрел в Китае примерно за $57. На фотографиях карты видно четыре слота M.2 с двумя разъемами с каждой стороны печатной платы, а также четыре порта SATA 6 Гбит/с. По меньшей мере два слота M.2 работают в режиме PCIe 4.0 x4, тогда как остальные слоты могут быть в режимах PCIe 3.0 x4 и/или M.2 SATA, которые совместно используют ресурсы с портами SATA.

Чипсет AMD B650 у ПК з Intel Core Ultra 9 285H — дивний гібрид за $60 збільшив можливості PCIeЧипсет AMD B650 у ПК з Intel Core Ultra 9 285H — дивний гібрид за $60 збільшив можливості PCIeЧипсет AMD B650 у ПК з Intel Core Ultra 9 285H — дивний гібрид за $60 збільшив можливості PCIe

Системные утилиты, такие как AIDA64 ошибочно идентифицировали чип Promontory 21 на карте как основной чипсет системы. Из-за этого в ПО можно было увидеть странные записи о процессоре Intel на системе AMD. Если вам кажется, что вы уже недавно читали что-то подобное, это из-за случая, когда моддер сам создал подобную плату. Очевидно, сейчас это необязательно.

Популярные новости

arrow left
arrow right
OCuLink в каждый ПК: Minisforum выпустила карту расширения с разъемом для внешних видеокарт
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
Нашли выход: поставщик предлагает ПК без оперативной памяти во время кризиса
Kingston и SK Hynix призывают поторопиться с апгрейдом RAM или SSD — кризис продлится до 2028 года
NVIDIA попробовала техпроцесс Intel 18A и ей не понравилось
SSD WD_BLACK и WD Blue не будет: Sandisk меняет бренды на Optimus
Антикризисное решение: адаптеры ноутбучной DDR5 для десктопов
Магазины ограничивают продажу 16 ГБ RTX 5060 Ti и RX 9060 XT из-за дефицита памяти — одна на руки
Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова привлекательна, но иногда чип стоит как 9800X3D
AMD выпустила FSR Redstone: новая генерация кадров, регенерация лучей и масштабирование для Radeon RX 9000
Оперативная память: воры похищают DDR5 из рабочих станций, а пользователи переходят на DDR3
Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей
"Доплатить или отменить": магазин потребовал больше денег за DDR5, стоимость которой подтвердил днем ранее
NVIDIA заменила сломанную видеокарту за $10 000, которую показал ютубер — тем временем в Китае появились нужные запчасти за $25
Скандинавский стиль в ПК: Gigabyte украсила материнскую плату деревом и экокожей
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
"Кипятильник" за $4000: ютубер подал 750 Вт на 800-ваттную Asus ROG Matrix RTX 5090 только через 12V-2×6
Видеокарты AMD Radeon на RDNA 5 появятся после NVIDIA RTX 60, — инсайдер
AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить