Microsoft потеряла $440 млрд за один день: инвесторов испугали расходы на ИИ

Капитализация Microsoft стремительно упала на $440 млрд после публикации последнего квартального отчета. Среди главных причин аналитики называют огромные расходы на ИИ без соответствующей им прибыли.





Цена акций Microsoft за день упала на колоссальные 5,37%, а за январь 2026 года падение составляет почти на 14%. Акции продолжают двигаться по нисходящей траектории, которая началась еще прошлым летом. Обращаясь к инвесторам, Microsoft объявила о довольно солидных «на бумаге» результатах. Тем не менее Call of Duty переживает неудачный год, что в большой степени привело к падению Xbox — это свидетельствует, насколько важна Call of Duty для потребительского сегмента компании.

Как отмечает Windows Central, инвесторов не слишком волнует, что Microsoft делает с Windows и Xbox. Неудачный год для Call of Duty или плохие новости о качестве Windows 11 не слишком влияют на цену акций. Их стоимость тесно связана с Azure — крупнейшим подразделением Microsoft в настоящее время. Инвесторы все больше обеспокоены стратегией Сатья Наделлы в отношении Azure, а конкретнее, в отношении искусственного интеллекта.

Azure выросла на 39%, что звучит фантастически, но это меньше, чем ожидалось. Инвесторы также не были впечатлены заявлением о дальнейшем росте на 37%. Прибыль от облачных технологий превысила $50 млрд, с огромным доходом в $81,3 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль выросла на 21% в годовом исчислении, а чистая прибыль составила $38,5 млрд. Microsoft 365 Copilot вырос на 160% в годовом исчислении. Github Copilot вырос на 75% в годовом исчислении. Прибыль акционеров выросла на 32%. Но всего этого оказалось недостаточно.





Причина падения акций заключается в том, что рост показателей не учитывает капитальные затраты Microsoft сделала на искусственный интеллект, инфраструктуру вокруг него и связанные с этим риски. Эти расходы за квартал выросли почти до $40 млрд, что примерно на 70% больше, чем в прошлом году.

Большие средства были вложены в GPU NVIDIA, которые могут долго оставаться ценными в игровых ПК, но быстро теряют стоимость как часть огромного кластера центров обработки данных. Инвесторы обеспокоены тем, что Microsoft имеет шанс не получить никакой значительной отдачи от этой инвестиции к тому времени, когда оборудование нужно будет обновить или заменить. Их также пугает чрезмерная зависимость Microsoft от OpenAI, большие предыдущие и ожидаемые будущие вложения в компанию. Планы получения дохода от инфраструктуры ЕИ пока туманны.