Новости IT-бизнес 30.01.2026 comment views icon

Microsoft потеряла $440 млрд за один день: инвесторов испугали расходы на ИИ

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ

Капитализация Microsoft стремительно упала на $440 млрд после публикации последнего квартального отчета. Среди главных причин аналитики называют огромные расходы на ИИ без соответствующей им прибыли.


Цена акций Microsoft за день упала на колоссальные 5,37%, а за январь 2026 года падение составляет почти на 14%. Акции продолжают двигаться по нисходящей траектории, которая началась еще прошлым летом. Обращаясь к инвесторам, Microsoft объявила о довольно солидных «на бумаге» результатах. Тем не менее Call of Duty переживает неудачный год, что в большой степени привело к падению Xbox — это свидетельствует, насколько важна Call of Duty для потребительского сегмента компании.

Как отмечает Windows Central, инвесторов не слишком волнует, что Microsoft делает с Windows и Xbox. Неудачный год для Call of Duty или плохие новости о качестве Windows 11 не слишком влияют на цену акций. Их стоимость тесно связана с Azure — крупнейшим подразделением Microsoft в настоящее время. Инвесторы все больше обеспокоены стратегией Сатья Наделлы в отношении Azure, а конкретнее, в отношении искусственного интеллекта.

Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ

Azure выросла на 39%, что звучит фантастически, но это меньше, чем ожидалось. Инвесторы также не были впечатлены заявлением о дальнейшем росте на 37%. Прибыль от облачных технологий превысила $50 млрд, с огромным доходом в $81,3 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль выросла на 21% в годовом исчислении, а чистая прибыль составила $38,5 млрд. Microsoft 365 Copilot вырос на 160% в годовом исчислении. Github Copilot вырос на 75% в годовом исчислении. Прибыль акционеров выросла на 32%. Но всего этого оказалось недостаточно.


Причина падения акций заключается в том, что рост показателей не учитывает капитальные затраты Microsoft сделала на искусственный интеллект, инфраструктуру вокруг него и связанные с этим риски. Эти расходы за квартал выросли почти до $40 млрд, что примерно на 70% больше, чем в прошлом году.

Большие средства были вложены в GPU NVIDIA, которые могут долго оставаться ценными в игровых ПК, но быстро теряют стоимость как часть огромного кластера центров обработки данных. Инвесторы обеспокоены тем, что Microsoft имеет шанс не получить никакой значительной отдачи от этой инвестиции к тому времени, когда оборудование нужно будет обновить или заменить. Их также пугает чрезмерная зависимость Microsoft от OpenAI, большие предыдущие и ожидаемые будущие вложения в компанию. Планы получения дохода от инфраструктуры ЕИ пока туманны.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft тестирует "Проводник" Windows 11 с меньшим потреблением памяти и облегченным поиском
Microsoft обновила "Блокнот" в Windows 11: создание таблиц и ИИ-стриминг
Новая DeepSeek V3.2 бросает вызов GPT-5 и Gemini 3.0 Pro
Google представила новый ИИ для перевода: 3 модели, поддержка 55 языков и запуск на смартфоне
Расследователь Христо Грозев попросил DeepSeek обработать статью и получил российскую пропаганду на выходе
Только 12% руководителей компаний видят прибыль от ИИ, — опрос
Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox
А как же Grok? Разработчики xAI писали код на Claude, пока Anthropic их не забанила
Баг или фича? Ошибка процессора NVIDIA Vera мешает работе GPU других производителей
Когда стоит обновиться: Windows 11 исправляет вылеты "Проводника" и фризы в играх
Windows 11 получает новые функции "Блокнот" и Paint, одновременно ломая запуск программ
OpenAI запустила "защищенный" раздел ChatGPT Health для медицинских консультаций
CEO Anthropic критикует экспорт ИИ-чипов NVIDIA в Китай: "Как продавать ядерное оружие Северной Корее"
Научи украинский ИИ: Минцифры призывает СМИ бесплатно делиться текстами с "национальной LLM"
Нашествие Чучхе: Amazon заблокировал 1800 соискателей работы из КНДР
Microsoft закрыла официальный способ активации Windows 10 и 11 в офлайне
Опрос DuckDuckGo: "Нет" поиску с ИИ сказали 90% из 175 тыс. пользователей браузера
Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10
Мастер дипфейков из Нидерландов открыл 46 счетов в разных банках с помощью нейросетей
Служба доставки заблокировала курьера, который прислал ИИ-фото двери вместо реального заказа
Твой год с ChatGPT: чатбот OpenAI запустил персональные итоги года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить