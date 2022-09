Cloudflare запускает eSIM для усиленной защиты личных и корпоративных мобильных устройств

Новые сервисы Zero Trust SIM и Zero Trust for Mobile Operators от компании Cloudflare будут запущены на этой неделе в США (а затем и в других регионах). Предложения помогут защитить информацию, исходящую с мобильных устройств пользователей, корпоративных телефонов компаний, а также будут полезны для мобильных операторов, продающих услуги передачи данных.

eSIM будет привязана к конкретному устройству, что снизит риск мошенничества с SIM-картами. Ее также можно будет использовать в тандеме с мобильным сервисом WARP от Cloudflare — программным комплексом, состоящим из VPN и быстрого приватного DNS-сервера 1.1.1.1.

По словам технического директора Cloudflare Джона Грэм-Камминга такая SIM-карта станет еще одним фактором безопасности и будет особенно эффективна для корпоративных клиентов в совместном использовании с аппаратными ключами.

«Мы по-прежнему сталкиваемся с нарушениями безопасности организаций из-за проблем с защитой их приложений и сетей. То, что когда-то было «бюджетом на недвижимость» быстро превращается в «бюджет для защиты сотрудников на удаленной работе», — говорит Грэм-Камминг.

Сервис Zero Trust SIM позволит переписывать DNS-запросы, после чего будет подключаться Cloudflare Gateway и сможет их отфильтровать. Также будет доступна проверка каждого хоста и IP-адреса до попадания их в Интернет, и подключение на основе идентификации к службам и другим устройствам.

SIM-карта Zero Trust доступна в виде eSIM для пользователей iOS и Android. Выход физической карты, который запланирован на ближайшее время, расширит количество доступных для ее внедрения устройств. Стоимость пока не определена, но скорее всего SIM-карта Zero Trust будет рассматриваться как часть платформы Cloudflare Zero Trust, в которой рассчитывается «цена за место».

Партнерская программа для операторов мобильной связи Zero Trust в свою очередь позволит поставщикам услуг предлагать подписки на инструменты мобильной безопасности на платформе Zero Trust Cloudflare. Заинтересованные операторы могут зарегистрироваться, начиная с сегодняшнего дня, для получения дополнительной информации.

«Мы намерены начать с США, однако как можно быстрее сделать это глобальным сервисом — наша главная задача сейчас. Хоть мы и находимся на ранней стадии разработки, параллельно проходит работа по созданию проекта в сфере промышленного интернета вещей (IoT) (например, транспортных средств, платежных терминалов, транспортных контейнеров, торговых автоматов). SIM-карта Zero Trust сама по себе является фундаментальной технологией, которая открывает множество новых вариантов использования», — добавляет Грэм-Камминг.

Cloudflare уже представила платформу для устройств Интернета вещей с незатейливым названием IoT Platform, цель которой — предоставление единой панели для управления парком подключенных устройств. В этом платформа будет конкурировать с сервисами от Microsoft Azure, Amazon Web Services и Google Cloud.

По данным Cloudflare, пакет данных, покидающий каждое устройство IoT, может быть проверен, одобрен или отклонен политикой использования, созданной клиентом, прежде чем он попадет в Интернет, облако или другие устройства. Кроме того, устройства могут быть привязаны к определенной географии, чтобы гарантировать, что конфиденциальный трафик не попадет в общедоступные каналы. Дополнительная информация будет доступна в ближайшие месяцы, по мере приближения официального запуска платформы IoT.

Zero Trust для операторов мобильной связи и новая SIM-карта Zero Trust могут стать прибыльным направлением бизнеса для Cloudflare помимо WARP, который компания запустила по модели freemium три года назад. По данным Allied Market Research, мировой рынок мобильной безопасности оценивался в 3,3 миллиарда долларов в 2020 году и может достичь 22,1 миллиарда долларов к 2030 году. Платформа IoT также имеет смысл для Cloudflare, учитывая устойчивость рынка IoT — в 2021 году расходы предприятий на IoT выросли на 22,4% до 158 миллиардов долларов.

Источник: Techcrunch