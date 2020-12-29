Coinbase приостанавливает торговлю криптовалютой XRP после иска Koмиccии пo цeнным бумaгaм и биpжaм CШA против Ripple





Криптовалютная биржа Coinbase заявила о приостановке торговых операций с криптовалютой XRP. Определённые виды торгов были ограничены 28 декабря, а полная приостановка вступит в силу 19 января 2021 года.

Администрация Coinbase заявляет, что приняла решение приостановить операции с XRP «в свете» иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против первоначального создателя XRP – компании Ripple. После приостановки операций пользователи больше не смогут торговать XRP на Coinbase, хотя они по-прежнему смогут вносить и снимать средства со своих кошельков XRP.

В иске, с которого всё началось, SEC ведёт спор о сущности XRP. Регулятор утверждает, что XRP является ценной бумагой и с ней следует обращаться соответствующим образом. Это означает, что бывший и нынешний генеральные директора Ripple должны были нести ответственность за раскрытие разнообразной дополнительной информации, необходимой для оценки рисков XRP – до фактического начала инвестиций. Ripple не согласна с такой трактовкой. По мнению компании, XRP – это валюта, поэтому она не подпадает под юрисдикцию SEC.

Coinbase является крупнейшей биржей криптовалют, и приостановка операций с XRP, естественно, ставит под сомнение будущее валюты. Другие биржи, такие как Bitstamp и OK Coin, приняли аналогичные решения после судебного иска SEC. Простым объявлением судебного процесса регулятор уже повлиял на будущее XRP в краткосрочной перспективе.

Источник: The Verge