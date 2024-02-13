Collins Aerospace протестировала новый скафандр NASA в условиях микрогравитации

Скафандры нового поколения планируют использовать на Международной космической станции.

NASA потратило более 15 лет на самостоятельную разработку скафандров, прежде чем в 2022 году передала дизайн космических костюмов на аутсорсинг. Один из таких разработала частная компания Collins Aerospace и уже испытала в условиях невесомости.

По данным компании, скафандр легче и меньше, чем предыдущие итерации скафандров NASA. Его также можно модифицировать в зависимости от миссий и телосложения астронавтов.

Испытания Collins Aerospace провели на борту коммерческого самолета, который обеспечивал короткие периоды невесомости — примерно на 20 секунд, выполняя серию маневров, похожих на движение американских горок. Задачи, которые выполнил тестировщик, включали вход и выход через люк, прикрепление ботинок костюма к опоре для ног и тому подобное.

«Это дизайнерское решение действительно обеспечивает полный диапазон движений в рабочей зоне, для которой создается костюм», — сказав Дэнни Оливас, бывший астронавт NASA, который сейчас является главным астронавтом-испытателем в Collins.

Следующие тесты проведут в вакуумной камере, чтобы увидеть, как скафандр работает в космической атмосфере, а также в Лаборатории нейтральной плавучести NASA — бассейне глубиной 12 метров в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, который имитирует микрогравитационную среду для обучения астронавтов в открытом космосе.

Collins также рассматривает потенциальное использование своего скафандра во время выхода в открытый космос со станции Lunar Gateway и даже на поверхности Луны. Другой подрядчик NASA Axiom Space параллельно разрабатывает собственную вариацию. Ранее компании получили «перекрестные» заказы от агентства, чтобы Axiom могла изучить использование своего костюма на МКС, а Collins — для миссий Artemis.

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Источник: NASA, Collins Aerospace