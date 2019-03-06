Colorful выпустила необычную видеокарту iGame RTX 2080 Ti Kudan в стиле стимпанк за… $3000

Китайская компания Colorful Technology зачастую выпускает очень оригинальные видеокарты с монструозными системами охлаждения. Но с новым графическим ускорителем, построенным на основе GeForce RTX 2080 Ti, Colorful кажется превзошла сама себя. Новинка называется Colorful iGame RTX 2080 Ti Kudan и будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 штук. Покупка одной из них обойдется в… $3000! Как вы уже поняли, это далеко не самая обычная карта, она была создана специально к 10-летнему юбилею линейки Kudan.

Устройство выделяется внешним оформлением, выдержанным в стиле стимпанк. А еще Colorful iGame RTX 2080 Ti Kudan поражает своими габаритами. Длина карты составляет 317 мм, что является одним из самых высоких значений на рынке. Она требует подключения трех восьмиконтактных разъемов питания, занимает пространство трех соседних слотов расширения в системном блоке и весит более 2,7 кг. Любители габаритных комплектующих явно будут в восторге.

Система охлаждения у Colorful iGame RTX 2080 Ti Kudan, как и подобает представителю линейки Kudan, монструозная. В данном случае используется гибридная СО: массивная СВО с тремя вентиляторами дополнена встроенным в основание водоблоком, состоящим из 240-мм радиаторам и отдельно крепящейся к нему помпы с резервуаром. Последнюю можно установить только под охладитель типоразмера 360 мм или больше.

Что касается непосредственно частотных параметров адаптера, частоты GPU составляют 1350-1545 МГц либо 1350-1815 МГц в зависимости от режима работы. Память, как обычно, не разогнана и трудится на эффективной частоте 14 ГГц. Набор портов включает HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 (x3) и VirtualLink. Рядом с видеовыходами на корпусе расположен двухпозиционный переключатель прошивки VGA-BIOS, а на торце есть довольно крупный дисплей, на который может выводится как различная информация о состоянии ускорителя, так и анимация.

Наконец, поставляется Colorful iGame RTX 2080 Ti Kudan не в какой-то там коробке, а в огромном чемодане, который вы можете видеть на изображении выше.

Источник: WCCFTech