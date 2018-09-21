Counterpoint: Во втором квартале 2018 года Apple получила 62% прибыли глобального рынка смартфонов

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На долю компании Apple приходится почти две трети прибыли всего рынка смартфонов по итогам второго квартала 2018 года. Об этом свидетельствуют данные отчёта Counterpoint Research.

Так, компания из Купертино смогла получить 62% от общей совокупной прибыли рынка смартфонов. Это немного меньше показателей вторых кварталов 2017 и 2016 годов. Со значительный отставанием второе место заняла компания Samsung, которая получила лишь 17% совокупной прибыли. При этом её доля на протяжении последних лет постоянно снижается.

Зато у всех остальных компаний (кстати, китайских), вошедших в первую шестёрку лидеров, напротив, доля прибыли на протяжении последних лет стабильно увеличивается. В результате, у Huawei во втором квартале 2018 года этот показатель достиг 8%, у OPPO – 5%, у Vivo – 4%, у Xiaomi – 3%.

Высокая доля прибыли Apple обусловлена высокой стоимостью смартфонов и высокой маржей. Она почти единолично оккупировала сегмент дорогих устройств. Фактически, 88% всех смартфонов стоимостью более $800 являются различные версии iPhone. Сегмент от $600 до $800 почти поровну разделили Apple и Samsung с долями 44% и 41%, соответственно. Причём, доля Samsung снизилась из-за не самых высоких показателей продаж Galaxy S9.

В сегменте $400-$600 китайские производители демонстрируют свою силу. Многие из них продают свои флагманские смартфоны именно в этом ценовом диапазоне. В результате, в этом сегменте доля Oppo сопоставима с долей Apple и превосходит долю Samsung, которой на пятки наступает Huawei.

Источник: gsmarena