Crytek ищет сотрудников для разработки следующей AAA-игры — в одной из вакансий среди требований упоминается страсть к шутерам-песочницам





С учетом релизнутых в прошлом году Hunt: Showdown и Crysis Remastered не нужно быть гением аналитики, чтобы предположить разработку студией Crytek новой крупной AAA-игры. И вот сейчас появились первые намеки на то, что конкретно это может быть за проект.

Как сообщает WCCFTech, центральный офис Crytek во Франкфурте разместил десять новых вакансий, связанных с «неанонсированным проектом AAA», а в описании вакансии геймдизайнера, среди прочих требований, упоминается «сильная увлеченность играми, предпочтительно FPS-песочницами».

Само собой, сеть тут же возникли ожидаемые предположения, что Crytek работает над Crysis 4, а поклонники флагманской франшизы студии восприняли эту новость особенно тепло, предположив возвращение серии к истокам. Оригинальная часть хорошо зарекомендовала себя как FPS-песочница, тогда как со второй и третьей частями концепция ушла в линейном направлении.

Однако здесь важно трезво оценивать ситуацию: безусловно, потенциальный Crysis 4 интригует, но пока к этой возможности следует относиться с прохладной сдержанностью. По крайней мере, до появления более существенных доказательств существования проекта. Не исключено, что в конечном итоге эта загадочная AAA-игра окажется иной IP, не имеющей никакого отношения к Crysis.