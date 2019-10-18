Cтриминговый сервис HBO Max приобрел права на все мультфильмы японской Studio Ghibli, включая «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононокэ» и «Унесенные призраками»





На этапе запуска стриминговые видеосервисы остро нуждаются в качественном и разнообразном контенте, так как обширная библиотека позволяет привлечь максимальное количество подписчиков. Именно поэтому новички готовы тратить значительные суммы на покупку прав известных студий. На этой неделе сервис HBO Max (WarnerMedia) объявил о приобретении прав на все мультфильмы легендартной японской анимационной студии Studio Ghibli.

Полный список картин включает 21 анимационный фильм от Хаяо Миядзаки и других авторов, включая такие известные, как «Мой сосед Тоторо» (1988), «Принцесса Мононокэ» (1997), «Унесенные призраками» (2001), «Ходячий замок Хаула» (2004) и другие. Также в перечень вошли последние творения студии «Сказание о принцессе Кагуя» (2013) и «Воспоминания Марни» (2014).









Интересно, что Studio Ghibli впервые лицензирует свои мультфильмы для стриминговых платформ. Договориться об этом удалось WarnerMedia и GKIDS, которая занимается дистрибуцией фильмов студии с 2017 года. До этого Ghibli более 20 лет сотрудничала с Disney и если бы данное сотрудничество было бы продолжено, то мультфильмы Миядзаки мы скорее всего смотрели бы на платформе Disney+, а не на HBO Max.

«Мы рады сотрудничеству с HBO Max, которое позволит нам представить полную коллекцию фильмов Studio Ghibli для потоковой аудитории в США. Как бренд премиум-контента, HBO Max является идеальным местом для наших фильмов» — отметил глава Studio Ghibli Коджи Хосино.

Напомним, что сервис HBO Max запустится весной 2020 года, там будут доступны фильмы, сериалы и ТВ-шоу, предоставленные компаниями HBO, Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes и т.д. К примеру, все 236 серий популярного ситкома Friends / «Друзья» вскоре можно будет легально смотреть только на HBO Max, хотя в данный момент он доступен на Netflix. Также сервис недавно потратил $1 млрд на права на «Теорию Большого взрыва».

Источник: EW