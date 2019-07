WarnerMedia запустит новый стриминговый сервис HBO Max весной 2020 года, там соберут премиум-контент Warner Bros, New Line, DC, CW и т.д.

Компания WarnerMedia анонсировала запуск нового стримингового сервиса HBO Max, который будет конкурировать с Netflix, Disney+ и другими сервисами подобного рода. Сервис откроют весной 2020 года, при этом его создатели сразу делают упор на богатую библиотеку и эксклюзивные права на стриминг контента.

К примеру, все 236 серий популярного сериала Friends / «Друзья» вскоре можно будет легально смотреть только на HBO Max, хотя в данный момент он доступен на Netflix. Полные и частичные экслюзивные права также получены на сериалы «The Fresh Prince of Bel Air», «Pretty Little Liars», «Batwoman», «Katy Keene» и другие. Специально для сервиса будут сняты новые фильмы и сериалы «Dune: The Sisterhood», «Tokyo Vice», «The Flight Attendant», «Love Life», «Station Eleven», «Gremlins» и т.д.

В рамках сервиса HBO Max будут доступны фильмы, сериалы и ТВ-шоу, предоставленные такими компаниями, как Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes и т.д. На момент запуска в сервисе будет порядка 10 тыс. часов контента, о стоимости подписки данных пока нет.

