Стриминговые покупки: Netflix приобрел права на сериал «Сайнфелд» за $500 млн, а HBO Max — права на «Теорию Большого взрыва» за $1 млрд





Только вчера мы написали о борьбе стриминговых сервисов за талантливых шоураннеров, как сегодня появилось сразу две интересные новости о покупке плодов их творчества. Так, за последние сутки Netflix приобрел права на показ сериала Seinfeld / «Сайнфелд» за $500 млн, а пока еще не запущенный сервис HBO Max — права на сериал The Big Bang Theory / «Теория Большого взрыва» за еще более впечатляющий $1 млрд.

Первый сериал представляет собой комедию положений, он выходил на протяжении 9 сезонов с 1989 по 1998 год, всего было отснято 180 эпизодов. Этой покупкой Netflix собирается компенсировать потерю прав на аналогичный по жанру сериал Friends / «Друзья», который уйдет с платформы в следующем году (к WarnerMedia за $425 млн). Сериал Seinfeld / «Сайнфелд» будет доступен на Netflix с 2021 года в том числе в 4K-разрешении, сумму сделки ориентировочно оценивают в $500 млн.

Второй сериал куда более свежий — финальный сезон Big Bang Theory / «Теория Большого взрыва» вышел в этом году, а всего этот ситком пережил 12 сезонов и 279 эпизодов. Соответственно, стоимость этого контента оказалась более высокой — компания WarnerMedia приобрела его для показа на собственной платформе HBO Max, заплатив порядка $1 млрд. Популярный комедийный ситком выходил в эфире канала CBS и стримингового сервиса CBS All Access, однако производством шоу занималась компания Warner Bros. Television.

Интересно, что по условиям сделки эксклюзив будет действовать всего пять лет и только на территории Северной Америки, так что другой стриминговый сервис сможет показывать Big Bang Theory на европейском или ином рынке.

Напомним, что компания WarnerMedia запустит новый стриминговый сервис HBO Max весной 2020 года, там соберут премиум-контент компаний Warner Bros., New Line, DC, CW и др.

Источник: The Verge (1, 2)