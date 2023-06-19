Cybertruck заметили в Новой Зеландии – похоже, долгожданный электрический пикап Tesla готовится к последним зимним испытаниям

Более 1,5 млн клиентов, оформивших предзаказ, с нетерпением ждут выпуска электрического бронепикапа Tesla, прототип которого недавно был замечен в Новой Зеландии.

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Tesla представила Cybertruck в 2019 году и заявила, что электрический пикап выйдет на рынок к концу 2021-го. Однако впоследствии автопроизводитель заявил о производственных трудностях, нехватке батарей и чипов, поэтому перенес сроки. В последнем официальном комментарии Tesla о графике звучали слова, что «поставки начнутся в конце третьего квартала» – то есть, примерно в конце сентября 2023 года. Впоследствии Electrek написал, что автопроизводитель сказал поставщикам быть готовыми к выпуску Cybertruck в конце августа и производству в начале октября.

Было много признаков того, что Tesla продвигается к производству, включая некоторые изображения производства на Гигафабрике в Техасе. Еще один хороший знак – появление пикапа в аэропорту Новой Зеландии, где автомобиль выгружали из самолета, вероятно, для проведения последних зимних испытаний (Tesla преимущественно использует для этого собственный полигон на Аляске, но когда в Северном полушарии лето, то компания направляется на зимние испытания в Новую Зеландию).

Ожидается, что Cybertruck будет хорошо работать в тяжелых снежных условиях и на обледеневших дорогах благодаря четырем двигателям, приводящим в действие систему полного привода и управление задними колесами (или управление четырьмя колесами).

Ранее кузов Tesla Cybertruck замечали на Гигафабрике в Техасе, также появлялось видео, где бронепикап маневрирует всеми четырьмя колесами одновременно, и кадры работы его гигантского стеклоочистителя. А недавно прототип Cybertruck был замечен в сельской местности Техаса – правда, он застрял в поле.