Пикап Tesla Cybertruck представлен официально. Действительно «бронетранспортер из будущего»

Только что в рамках специальной презентации в Лос-Анджелесе, транслировавшейся онлайн, Илон Маск официально представил серийную версию электропикапа Tesla, получившего название Cybertruck (второе название — CYBRTRK). Первый электрический пикап Tesla, разрабатываемый с начала 2010-х годов, получился именно таким, каким его описывал Маск — машина выделяется ретро-футуристическим дизайном в стиле DeLorean DMC-12 (пользователи шутят, что Tesla Cybertruck — растолстевший DeLorean, плод любви DeLorean и El Camino и т.д.) и на самом деле больше похожа на «бронетранспортер из будущего», нежели на пикап в традиционном понимании.

В одном из последних сообщений в Twiiter Илон Маск отметил, что на футуристический дизайн автомобиля частично повлиял фильм о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил», хотя до этого глава Tesla неоднократно указывал в качестве источника вдохновения «Бегущего по лезвию». Как бы там ни было, Tesla Cybertruck выглядит очень необычно и вызывает самые разные ассоциации, например с Ларой Крафт из первой игры Tomb Raider 1996 года выпуска:

DeLorean 2019.. Marty Mcfly On the freeway bumping to Trippie Redd 😂😂😂 #Cybertruck pic.twitter.com/t8tm0XRZG6 — Burger Is A Cuck Planet (@Burger_Cuck) November 22, 2019

Интерьер Cybertruck тоже весьма необычный: два ряда сидений, один большой 17-дюймовый экран по центру торпедо и футуристическое рулевое управление, как у космического корабля.

Отодвигая шутки в сторону, которых уже немало, а будет еще больше, учитывая насколько диковинно выглядит новинка Tesla, производитель делает главный упор на максимальную защиту пассажиров. Кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по фирменной технологии.

Всего будет три версии Tesla Cybertruck, все полноприводные, но различаются количеством моторов — одним, двумя и тремя — и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Само собой, динамика разгона тоже разнится в зависимости от версии: базовая версия Tesla Cybertruck с одним двигателем сможет разгоняться до 96,6 километров в час (60 миль в час) за 6,5 секунды, средняя — за 4,5 секунды, а старшая — за 2,9 секунды. Буксировочная способность тоже будет зависеть от версии — 7500 фунтов (3400 кг), 10000 фунтов (3530 кг) и 14 000 фунтов (6350 кг) соответственно. Грузоподъемность достигает 3500 фунтов (почти 1600 кг).

Вне зависимости от модификации автомобиль оснащается системой продвинутого круиз-контроля Autopilot и адаптивной пневматической подвеской для подстраивания высоты каждой оси в зависимости от нагрузки.

Elon Musk's one more thing at the Tesla #Cybertruck event…an ATV pic.twitter.com/6mQx0RJ5Is — Manoj Pallai (@manojpallai) November 22, 2019

Вдобавок к пикапу Маск показал электрический квадроцикл, который может помещаться в кузов Cybertruck и заряжаться от него. В одном из твитов Маск назвал Cybertruck официальным грузовиком для Марса, а на презентации для демонстрации невероятной мощности Cybertruck показал ролик, где пикап Tesla легко тащит за собой мощный пикап Ford F150, пытающийся ехать в другую сторону. Весьма примечательно на фоне ролика, где Ford F-150 буксирует поезд весом более 450 тонн.

На презентации Маск также рассказал, что кузов достаточно прочный, чтобы выдержать попадание пули девятимиллиметрового калибра. И демонстрацию с сильным ударом «молотом Тора» презентационный Tesla Cybertruck перенес очень достойно.

They hit the Tesla #Cybertruck with a sledgehammer and nothing happened pic.twitter.com/O26nyLPWHa — Mashable (@mashable) November 22, 2019

Но когда сотрудник Tesla метнул в стекло металлический шар, оно треснуло.

The windows on the Tesla #Cybertruck didn't fare as well under a beating. "We'll fix it in post," Elon Musk jokes. pic.twitter.com/AH21ftmAYq — Mashable (@mashable) November 22, 2019

И в итоге Маску пришлось заканчивать презентацию на фоне бронированного Tesla Cybertruck с разбитыми стеклами.

That fucking broke!!😂😂

What a disastrous live demo.@elonmusk gonna fire someone today!😂#Cybertruck pic.twitter.com/ZoCVljgXMK — Vikas Singh (@realvikassingh9) November 22, 2019

Хотя тот не растерялся и отшутился, что исправит это до выхода автомобиля на рынок.

Надо полагать, после выхода Tesla Cybertruck владельцы классических пикапов с двигателями внутреннего сгорания больше не осмелятся блокировать зарядные станции Supercharger.

Компания уже открыла предзаказы на Tesla Cybertruck на своем сайте с обязательным внесением депозита в размере $100. Цены же следующие: $39 900, $49, 900 и $69 900 — за базовую, среднюю и топовую версии соответственно. Старт производства базовой и средней намечен на конец 2021 года, а топовая поступит в продажу только в конце 2022 года. Прямыми конкурентами Tesla Cybertruck выступят электрический Ford F-150 и Rivian R1T.

Источник: Tesla