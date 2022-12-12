Кузов Tesla Cybertruck был замечен на заводе Gigafactory в Техасе – массовое производство электропикапов должно начаться в середине 2023 года

Tesla Cybertruck собрал 1,5 млн предварительных заказов и, наконец, потенциальные клиенты получили немного дополнительной информации с фото кузова, который сняли на заводе Gigafactory в Техасе.

Обновление серийной версии с окончательными характеристиками и ценами ожидалось в прошлом году, но автопроизводитель решил не рассказывать об электромобиле, который и так уже задерживался. Tesla представила Cybertruck в 2019 году и заявила, что электрический пикап выйдет на рынок к концу 2021 года. Однако по мере приближающегося срока автопроизводитель заявил, что производство перенесено еще на год.

Генеральный директор Tesla Илон Маск позже заявил, что производство планируют начать «в конце 2022 года». Позже было подтверждено, что автопроизводитель намерен завершить разработку Cybertruck для производства в середине 2023 года. В своих сообщениях Tesla в последние несколько месяцев придерживалась этого графика, а поступление фактического производственного оборудования на Gigafactory в Техасе, предназначенного для Cybertruck (что подтверждает фото), усиливает обещания.

Изображение кузова будущей Tesla Cybertruck появилось на YouTube-канале Kim Java. Сообщается, что кузов два месяца назад прибыл на завод Gigafactory в Техасе.

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Видно большие литые части в кузове грузовика, похоже, автопроизводитель использует как детали из алюминия, так и стальные для рамы. Tesla изначально утверждала, что Cybertruck будет оснащен «экзоскелетом», хотя некоторые отрицают этот термин для авто, поскольку неясно, являются ли части внешнего корпуса структурными.

Вот как Tesla описывает электрический пикап на своем сайте:

«Cybertruck имеет внешнюю оболочку, обеспечивающую максимальную прочность и защиту пассажиров. Начиная с почти непробиваемого экзоскелета каждый компонент разработан для обеспечения превосходной прочности и выносливости, от сверхтвердой холоднокатанной конструкционной обшивки из нержавеющей стали до бронированного стекла Tesla.

На прошлой неделе Tesla отгрузила первые электрические грузовики Semi, которые впервые были анонсированы в 2017 году. Их производство должно было начаться через два года, но было отложено из-за пандемии COVID-19 и глобального дефицита запчастей. Представители PepsiCo, зарезервировавшие 100 Semi почти сразу, с нетерпением ждали первой партии грузовиков, но автомобили дошли до них лишь через 5 лет после анонса.

Источник: Electrek