Прототип Tesla Cybertruck застрял в поле, направляясь на место строительства нового литиевого завода в Техасе

В ожидании запуска производства электрических пикапов Tesla в стиле киберпанка, автолюбители довольствуются неофициальными изображениями и видео с прототипами, которые время от времени появляются в сети.
Ранее кузов Tesla Cybertruck замечали на гигафабрике в Техасе, также появлялось видео, где бронепикап маневрирует всеми четырьмя колесами одновременно, и кадры работы его гигантского стеклоочистителя. А недавно прототип Cybertruck был замечен в сельской местности Техаса – правда, он застрял в поле.
— Stephanie (@stephfischer13) May 9, 2023
Автомобиль, вероятно, привезли на церемонию закладки фундамента для строительства нового литиевого завода Tesla вблизи Корпус-Кристи в Техасе.
На видео видно как вокруг стоящего на обочине автомобиля собрались встревоженные сотрудники Tesla. Если просмотреть кадры под разными углами, то из нового можно отметить разве что то, что Cybertruck неплохо справляется с перевозкой стойки для инструментов в кузове.
Пользователь, опубликовавший видео, говорит, что за рулем находился сам Илон Маск – хотя никаких доказательств своего утверждения не предоставляет.
- Tesla представила Cybertruck в 2019 году и заявила, что электрический пикап выйдет на рынок к концу 2021-го. Однако впоследствии автопроизводитель заявил о производственных трудностях, нехватке батарей и чипов, поэтому перенес сроки еще на год. Илон Маск позже говорил, что производство планируют начать в конце 2022 года; сейчас дату перенесли на лето 2023 года, а в серию пикап должен выйти в 2024 году.
- В конце 2022 года сообщалось, что Tesla имеет более 1,5 млн заказов на Cybertruck, а Илон Маск в мае хвастался, что Tesla снабжена заказами на три с лишним года