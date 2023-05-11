Прототип Tesla Cybertruck застрял в поле, направляясь на место строительства нового литиевого завода в Техасе

В ожидании запуска производства электрических пикапов Tesla в стиле киберпанка, автолюбители довольствуются неофициальными изображениями и видео с прототипами, которые время от времени появляются в сети.

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Ранее кузов Tesla Cybertruck замечали на гигафабрике в Техасе, также появлялось видео, где бронепикап маневрирует всеми четырьмя колесами одновременно, и кадры работы его гигантского стеклоочистителя. А недавно прототип Cybertruck был замечен в сельской местности Техаса – правда, он застрял в поле.

Автомобиль, вероятно, привезли на церемонию закладки фундамента для строительства нового литиевого завода Tesla вблизи Корпус-Кристи в Техасе.

На видео видно как вокруг стоящего на обочине автомобиля собрались встревоженные сотрудники Tesla. Если просмотреть кадры под разными углами, то из нового можно отметить разве что то, что Cybertruck неплохо справляется с перевозкой стойки для инструментов в кузове.

Пользователь, опубликовавший видео, говорит, что за рулем находился сам Илон Маск – хотя никаких доказательств своего утверждения не предоставляет.