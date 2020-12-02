Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют
Депутаты Верховной рады Украины сегодня также приняли в первом чтении законопроект № 3637 «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют, легализировав биткоины, блокчейны, майнинг и вот это вот все. Он определяет понятие «виртуальных активов», причисляя их к нематериальным благам, и позволяет законно проводить операции с криптовалютами, которые, в сущности своей, и выступают виртуальными активами.
Разработка законопроекта № 3637 ведется при участии Министерства цифровой трансформации Украины — первая редакция документа была зарегистрирована в Раде еще в июне 2020 года, но вскоре была отозвана для доработки, а в сентябре на рассмотрение профильного комитета предоставили доработанный вариант. И вот сейчас инициатива перешла на следующий этап законодательного процесса.
Законопроект формирует правовое поле рынка виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.
Также документ определяет регулятора рынка — Минцифра (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. В случае окончательного принятия документа международные криптокомпании (читай: международные биржи, на который проводятся торги виртуальными активами) смогут легально регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.
Важно оговорить, что этот законопроект является рамочным. То есть он только определяет и разрешает криптовалюты и операции с ними, но конкретные правила, механизмы и прочие нюансы (как именно все будет работать на практике) еще предстоит определить в отдельных подзаконных актах, регулирующих соответствующие аспекты деятельности.
Накануне Минцифра выпустила новый образовательный сериал о блокчейне, биткоине и криптовалютах, а курс Bitcoin обновил исторический максимум, достигнув отметки $19 850,11 за монету.
Это всё-таки случилось. Курс Bitcoin обновил исторический максимум
- В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.