Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют

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Депутаты Верховной рады Украины сегодня также приняли в первом чтении законопроект № 3637 «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют, легализировав биткоины, блокчейны, майнинг и вот это вот все. Он определяет понятие «виртуальных активов», причисляя их к нематериальным благам, и позволяет законно проводить операции с криптовалютами, которые, в сущности своей, и выступают виртуальными активами.

Разработка законопроекта № 3637 ведется при участии Министерства цифровой трансформации Украины — первая редакция документа была зарегистрирована в Раде еще в июне 2020 года, но вскоре была отозвана для доработки, а в сентябре на рассмотрение профильного комитета предоставили доработанный вариант. И вот сейчас инициатива перешла на следующий этап законодательного процесса.

Законопроект формирует правовое поле рынка виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

Также документ определяет регулятора рынка — Минцифра (в отдельных случаях НБУ и НКЦБФР) и перечень профессиональных поставщиков услуг виртуальных активов и их регистрацию. В случае окончательного принятия документа международные криптокомпании (читай: международные биржи, на который проводятся торги виртуальными активами) смогут легально регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Важно оговорить, что этот законопроект является рамочным. То есть он только определяет и разрешает криптовалюты и операции с ними, но конкретные правила, механизмы и прочие нюансы (как именно все будет работать на практике) еще предстоит определить в отдельных подзаконных актах, регулирующих соответствующие аспекты деятельности.

Накануне Минцифра выпустила новый образовательный сериал о блокчейне, биткоине и криптовалютах, а курс Bitcoin обновил исторический максимум, достигнув отметки $19 850,11 за монету.