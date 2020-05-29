Цукерберг высказался против фактчекинга в соцсетях. Сайты опубликовали новости о смерти Марка, обвинили его в инцесте и педофилии





В последние дни в США разгорается очередной скандал, связанный с работой социальных медиа. Всё началось с того, что сервис микроблогов Twitter стал помечать некоторые публикации президента США Дональда Трампа как недостоверные. При этом сервис не просто отмечает их, но также добавляет специальную отметку со ссылкой на проверку фактов из высказываний Трампа. В ответ на это президент США обвинил социальные сети в «подавлении свободы слова» и заявил о намерении разобраться с этой проблемой.

Основатель и руководитель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал этот скандал и высказал своё мнение по этому поводу. Выступая в эфире каналов Fox News и CNBC, он заявил, что социальным сетям не следует становиться «арбитрами истины», а он на месте Twitter не стал бы отмечать публикации Дональда Трампа как недостоверные. Отметим, это последовательная позиция Марка Цукерберга. Подобные заявления он делал и в 2016 году, комментируя появление фейковых новостей в Facebook. Тогда он сказал следующее:

«Мы не хотим брать на себя роль арбитров истины, поэтому будем полагаться на самих пользователей и надёжных представителей третьей стороны».

Что касается нынешней ситуации с противостоянием Twitter и Дональда Трампа, то Марк Цукерберг в интервью Fox News сказал о других подходах, применяемых в Facebook:

«Думаю, в этой области наша политика отличается от политики Twitter. Просто я твёрдо уверен в том, что Facebook не должна становиться арбитром истины всего, что люди говорят в сети. Частным компаниям, пожалуй, не стоит этим заниматься, особенно тем, кто предоставляет площадки для дискуссий».

Вместе с тем, он добавил, что в этом правиле есть исключения, и в некоторых сферах всё же следует заниматься проверкой фактов. Например, Facebook помечает как недостоверные публикации о вреде вакцинации, а также модерирует дискуссии с оскорблениями и «языком ненависти». Но политические высказывания, по мнению, Цукерберга, не должны становиться предметом факт-чекинга.

«Политическая речь — это одна из наиболее чувствительных сфер демократии, и люди должны видеть, что говорят политики», — добавил он.

Вместе с тем, в первом комментарии он высказался против фактчекинга «всего, что люди говорят в сети». И это высказывание стало поводом для ряда сатирических ресурсов продемонстрировать ошибочность взглядов Марка Цукерберга на его личном примере.

Так, издание The Shovel опубликовало материал с заголовком «Марк Цукерберг — умерший в 36 лет — заявил, что социальные сети не должны проверять достоверность публикаций». В самом тексте записи были не менее провокационные высказывания, включая смерть Цукерберга от коронавирусной инфекции, поклонение Адольфу Гитлеру, обвинения в инцесте. Также говорилось, что Марк оставил после себя 3 жены и 8 детей.

В то же время издание The Chaser выпустило статью с заголовком «Растлитель малолетних Марк Цукерберг заявил, что социальные сети не должны проверять достоверность публикаций». В материале также утверждалось, что глава Facebook в свободное время забирает конфеты у детей, держит в подвале женщину и любит вкус козьей мочи.