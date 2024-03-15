Дать отпор Tesla и BYD. Nissan и Honda будут сотрудничать над более доступными электромобилями

Второй и третий по величине автопроизводители в Японии откладывают свое историческое ожесточенное соперничество, готовясь к грядущей волне высокотехнологичных недорогих моделей из Китая.

Как сообщает Electrek, Nissan и Honda заявили, что рассматривают «стратегическое партнерство» для сотрудничества в производстве ключевых компонентов для электромобилей и искусственного интеллекта в автомобильных программных платформах.

Цель состоит в снижении затрат на электромобили, поскольку конкуренция усилилась с появлением китайских игроков. Такие автопроизводители как BYD, получают выгоду от собственных поставок таких компонентов, как аккумуляторы, которые составляют значительную часть стоимости электромобиля.

Генеральный директор Nissan Макото Учида сказал, что «важно подготовиться к растущим темпам трансформации мобильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе» и объяснил, что партнерство с Honda является «важным», учитывая то, что они «сталкиваются с общими проблемами». Тошихиро Мибе, генеральный директор Honda, говорит, что компания увидит, позволит ли сочетание технологий и знаний им «стать лидерами отрасли путем создания новых ценностей».

Учитывая намерение Nissan перейти на единую (унифицированную) трансмиссию для электромобилей, автопроизводители могут объединиться для совместных закупок, чтобы уменьшить расходы. Также они могут сотрудничать над созданием новой общей платформы для электромобилей.

Между тем BYD после доминирования на внутреннем рынке начала экспансию на зарубежный. В начале 2024 года компания объявила «войну» автомобилям, работающим на газу, снизив цены на электромобили до $10 000.

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По словам BYD низкие цены «напрямую разрушают» все преимущества автомобилей, выпущенных совместными предприятиями. Это касается Nissan и Honda — в отчете Nikkei утверждается, что они резко сокращают производство в Китае после того, как пытались не отставать. Компании теряют долю в регионе, на которую приходится от 10% до 20% их чистой прибыли.

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