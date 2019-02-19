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Даже после обновления iOS 12.1.4 в работе Group FaceTime имеются проблемы. Apple осведомлена, но не говорит, когда выпустит очередное исправление
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Даже после обновления iOS 12.1.4 в работе Group FaceTime имеются проблемы. Apple осведомлена, но не говорит, когда выпустит очередное исправление

Даже после обновления iOS 12.1.4 в работе Group FaceTime имеются проблемы. Apple осведомлена, но не говорит, когда выпустит очередное исправление

Несколько недель назад в групповых звонках FaceTime была обнаружена уязвимость, которая обеспечивала звонящему абоненту незаявленную возможность подслушать посредством микрофона и даже подсмотреть за человеком по другую сторону линии до того, как тот примет вызов. Сначала Apple выключила функцию групповых звонков на серверном уровне, а впоследствии данный был сбой устранён в рамках обновления iOS 12.1.4, и подслушивать или подсматривать за собеседниками уж не получалось.

Но как оказалось, даже после установки обновления iOS 12.1.4 и активации её на серверах Apple функция Group FaceTime так и не была восстановлена должным образом. На следующий день после выхода обновления iOS 12.1.4 на форуме MacRumors появилась ветка обсуждения, в которой пользователи жалуются на невозможность добавления новых абонентов в групповой вызов FaceTime, когда он был начат один на один. Кнопка добавления собеседника остаётся серой и неактивной. Иными словами, если двое пользователей начали групповую беседу при помощи FaceTime, то добавить к разговору других пользователей уже не получится.

Единственная возможность добавлять других людей к групповой беседе – это изначально при активации группового общения привлечь к ней как минимум двух пользователей. Когда общаются трое, добавлять дополнительных участников разговора уже можно. Это небольшое отличие вызывает путаницу у многих пользователей. К тому же, в некоторых случаях даже этот трюк не позволяет добавлять других пользователей.

Один из участников форума MacRumors обратился с этой проблемой в службу поддержка Apple. Ему ответили, что кнопка добавления человека к беседе не работает в указанной ситуации, об этой проблеме компании известно, но пока нет сведений, когда данная ошибка будет устранена.

Источник: MacRumors

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