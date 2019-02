Даже после обновления iOS 12.1.4 в работе Group FaceTime имеются проблемы. Apple осведомлена, но не говорит, когда выпустит очередное исправление

Несколько недель назад в групповых звонках FaceTime была обнаружена уязвимость, которая обеспечивала звонящему абоненту незаявленную возможность подслушать посредством микрофона и даже подсмотреть за человеком по другую сторону линии до того, как тот примет вызов. Сначала Apple выключила функцию групповых звонков на серверном уровне, а впоследствии данный был сбой устранён в рамках обновления iOS 12.1.4, и подслушивать или подсматривать за собеседниками уж не получалось.

Но как оказалось, даже после установки обновления iOS 12.1.4 и активации её на серверах Apple функция Group FaceTime так и не была восстановлена должным образом. На следующий день после выхода обновления iOS 12.1.4 на форуме MacRumors появилась ветка обсуждения, в которой пользователи жалуются на невозможность добавления новых абонентов в групповой вызов FaceTime, когда он был начат один на один. Кнопка добавления собеседника остаётся серой и неактивной. Иными словами, если двое пользователей начали групповую беседу при помощи FaceTime, то добавить к разговору других пользователей уже не получится.

That’s good. Also, note that Group FaceTime calls need to be started with at least two additional users in the FaceTime app. Meet us in DM if you’re still having an issue with more users: https://t.co/GDrqU22YpT

