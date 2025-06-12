DC показала новый трейлер «Супермена» и рассказала о Банде Справедливости

DC показала новый трейлер «Супермена» — сцену с тепловым зрением, разрушенным городом и набитой рожей Кларка. А еще Джеймс Ганн рассказал о Банде Справедливости.

В трейлере представлены молодого Супермена, который еще не успел стать спасителем. Он новый игрок в мире, которого армия встречает с намерением атаковать, пока гражданские паникуют среди разрушенных зданий. Один из ключевых моментов — когда Кларк впервые использует тепловое зрение. И это выглядит не как пафосный трюк, а как спонтанный ответ на угрозу.

Заметно, что фильм концентрируется не только на противостоянии с Лексом Лютором, но и на том, как общество встречает идеи сверхчеловека. Из актеров снова показали Дэвида Коренсвета в главной роли, Рэйчел Броснахен в роли журналистки Лоис Лейн, а также Николаса Голта в роли Лютора.

Вместе с тем Джеймс Ганн представил Банду Справедливости, которую назвал «коллегами по работе» Супермена. Их роль в фильме не раскрыта, но группа будет состоять из Гая Гарднера (Натан Филлион), Мистера Потрясающего (Эди Гатеги) и Девушки-ястреба (Изабела Мерсед). Трио станет частью этой истории, но ни одного из этих персонажей не показали в трейлере — их только назвали.

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«Я подошел к этому так, будто у Кларка Кента есть рабочие друзья и друзья для отдыха. Я думаю, что его рабочие друзья — это Банда Справедливости, а друзья для отдыха — команда Daily Planet», — рассказывает Джеймс Ганн, сценарист и режиссер «Супермена», а также сопредседатель DC Studios.

Среди Банды Справедливости — знакомые лица, но в новом контексте. В состав входит Гай Гарднер, известный как один из Зеленых Фонарей — он использует кольцо силы. Оно позволяет ему летать, создавать энергетические конструкции и атаковать врагов. Рядом с ним — Кендра Сондерс, более известная как Девушка-ястреб: она имеет боевую подготовку, крылья и опыт нескольких перевоплощений, ведь помнит все свои прошлые жизни. А вот Мистер Потрясающий (Майкл Холт) — исключительно умный стратег и изобретатель, который руководствуется интеллектом.

Ранее DC показала другие знаковые моменты для истории Супермена: криптопса, кристаллы и впервые Крепость одиночества. Фильм претендует на то, чтобы стать масштабным, поскольку в него вложили $225 млн и ожидают втрое больший заработок. Warner Bros. и DC тщательно проверяют каждый кадр нового «Супермена», что стало причиной вырезанной части фильма.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля 2025 года.

Источник: EW / World of Reel