Вышел новый трейлер «Супермена» — без Генри Кавилла, но с «суперкамео»

DC выпустила новый трейлер «Супермена» с Дэвидом Коренсветтом, который заменил Генри Кавилла на «должности» Человека из стали.

Видео начинается с диалога между Кларком Кентом и Лоис Лейн (Рэйчел Броснахен), которая заявляет, что хочет взять у него интервью, как у Супермена — что само по себе странно, учитывая, что исторически журналистка пребывала в блаженном неведении о том, что Кларк и есть Человек из стали (хотя не исключено, что в начале фильма все так и есть). Во время интервью выясняется, что Кент столкнулся с критикой общества, а его действия «будет изучать» сам министр обороны США.

«Я остановил войну!», — агрессивно отвечает Кент, на что Лоис замечает, что тот вторгся в другую страну без разрешения.

Далее можно увидеть несколько камео других супергероев, в частности Метаморфо (Энтони Кэрриган), Девушку-Ястреба (Изабелла Мерсед), Зеленого Фонаря (Натан Филион), Мистера Террифика (Эдди Гатеги), а также главного антагониста фильма Лекса Лютора в исполнении Николаса Холта (актер, кстати, изначально пробовался на роль Супермена). Ну и собственно куда без собаки Крипто, которая появляется пару раз на видео, среди прочего царапая лицо Инженера (Мария Габриэла де Фария).

Трейлер (украинский)

Трейлер (оригинал)

Руководит проектом Джеймс Ганн, который взял на себя написание сценария и режиссуру — это его первый крупный проект с момента, как он занял должность со-генерального директора DC Studios.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Напомним, что первый тизер-трейлер фильма собрал рекордные для DC и Warner Bros. 250 млн просмотров за сутки (подробнее о том, какие пасхалки показали в нем можно прочитать здесь). Впоследствии DC опубликовала еще несколько промо-видео, одно из которых высмеяли в сети за якобы неудачный CGI. Также ранее инсайдер Джефф Снайдер писал, что черновая версия «Супермена», показанная на закрытой трансляции Джеймса Ганна, была «разновидностью хаоса» и заставила Warner Bros. «нервничать» из-за предстоящего фильма.

В украинских кинотеатрах новый «Супермен» дебютирует 10 июля.