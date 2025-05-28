Новости Кино 28.05.2025 в 10:49 comment views icon

DC сменила монтажеров «Супермена» после тестовых показов — из фильма убрали 25 мин. материала и «комедийную тональность»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

DC сменила монтажеров «Супермена» после тестовых показов — из фильма убрали 25 мин. материала и «комедийную тональность»

Боссы Warner Bros. и DC тщательно проверяют каждый кадр нового «Супермена», чтобы избежать очередной неудачи для франшизы. Студии провели уже несколько тестовых показов, которые вызвали существенные изменения — как в сюжете или продолжительности, так и в команде, работающей над фильмом.

Согласно проверенному инсайдеру Джорданом Руми из World of Reel, последние показы, кроме пересъемок, привели к тому, что в фильме сократили «количество юмора» и уменьшили хронометраж.

«Источники, близкие к производству, говорят, что фильм получил неоднозначные отзывы на предварительном тестовом показе, что спровоцировало каскад изменений. Оригинальная версия Ганна, очевидно, была больше сосредоточена на юморе — то, что не совсем впечатлило руководителей. В ответ было сокращено несколько комедийных моментов, что изменило как тон фильма, так и хронометраж», — пишет Руми.

Другие «интересные» изменения коснулись состава команды монтажеров (новые переставили некоторые ключевые последовательности и добавили второстепенные сцены из последних пересъемок) и композитора (его «заменитель» обновил финальное музыкальное сопровождение, как того требовала новая тональность фильма).

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В целом из предыдущей версии «Супермена» вырезали около 25 минут материала, тогда как финальный хронометраж фильма составил 2 часа 2 минуты.

«Последний тестовый показ должен состояться на этой неделе. Окупятся ли эти изменения в последнюю минуту, еще предстоит увидеть, но теперь, когда готовый продукт больше похож на отличный фильм, есть немного больше уверенности», — добавляет Руми.

Новый «Супермен», который станет первым крупным кинопроектом в обновленной вселенной DC под руководством Ганна-Сафрана, привлек на главные роли Дэвида Коренсвета (Кларк Кент и Супермен), Николаса Холта (злодей Лекс Лютор), а также Рэйчел Броснахен (Лоис Лейн). Фильм также покажет несколько камео других супергероев, включая Метаморфо (Энтони Кэрриган), Девушку-Ястреба (Изабелла Мерсед), Зеленого Фонаря (Натан Филион), Мистера Террифика (Эдди Гатеги), а также Инженера (Мария Габриэла де Фария).

Напомним, что первый тизер-трейлер фильма собрал рекордные для DC и Warner Bros. 250 млн просмотров за сутки, впоследствии DC опубликовала еще несколько промо-видео, одно из которых высмеяли в сети за якобы неудачный CGI.

В украинских кинотеатрах «Супермен» стартует 10 июля.

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