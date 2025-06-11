Новая «Чудо-женщина» обойдется без Галь Гадот — Джеймс Ганн перезапускает персонажа

В новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна все-таки появится «Чудо-женщина». Но вместо Галь Гадот будет новое лицо.

Джеймс Ганн и Питер Сафран предупреждали, что перезапуск вселенной должен быть полноценным. И вот недавно Ганн вспомнил, что кастинг «Чудо-женщины» еще не проводили, а исполнительница главной роли до сих пор не определена, пишет Variety. Его слова намекают, что знакомая нам актриса больше не закреплена за этой ролью.

«Мы работаем над «Чудо-женщиной». Сценарий «Чудо-женщины» пишется прямо сейчас», — сказал он.

Гадот играла Диану Принс в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Чудо-женщина» (2017), «Лига справедливости» (2017) и «Чудо-женщина 1984» (2020). Обе сольные ленты поставила Пэтти Дженкинс, после чего студия планировала третий фильм с Гадот. Однако после того, как Ганн с Сафраном возглавили DC Studios, проект отменили. Пэтти Дженкинс призналась, что была готова к компромиссам, но переговоры с DC ни к чему не привели. Шаг логичный, потому что «Чудо-женщина 1984» вышла во время пандемии и не стала успешной. А вместе с отмененным фильмом студия решила отказаться от актрисы, которая стала лицом неудачного проекта.

Кто именно будет писать новую «Чудо-женщину» еще не объявлено. Ганн подтвердил, что этот фильм — отдельный от сериала «Потерянный рай», который он описывал как «Игру престолов» об амазонках Темискиры. Над ним работает HBO, но разработка идет медленно. Пока нет даты выхода нового фильма о Чудо-женщине, но уже ясно, что не стоит ждать связи с предыдущими фильмами.

Параллельно больше всего Ганн ставит на успех «Супермена» (выход — 11 июля 2025 года) и проект «Супердевушка» (ожидается в июне 2026-го). Теперь к ним присоединится и Чудо-женщина. Но Ганн четко видит направление только двух из четырех главных персонажей нового DCU — Супермена и Супердевушки. Судьба Бэтмена еще решается. При этом Бэтмен Мэтта Ривза (в исполнении Роберта Паттинсона) остается за пределами новой вселенной и продолжает существовать отдельно.

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Источник: EW