Новый «Супермен» обошелся DC в $225 млн и должен заработать втрое больше для безубыточности

Warner Bros. и DC долгое время держали в тайне официальную стоимость «Супермена», вместе с тем лишь усиливая слухи и спекуляции в СМИ.

Последние называли безумную сумму в $360 млн, ссылаясь на ныне недоступную налоговую декларацию штата Огайо, предоставившего льготы для съемок, которую Джеймс Ганн ожидаемо опроверг. Тем временем новый отчет The Wrap обращается к, казалось бы, более реальным цифрам в $225 млн — сумма, которая требует для фильма заработков примерно в $700 млн для безубыточности

Стоит отметить, что указанный производственный бюджет не включает расходы на маркетинг, поэтому «цифра успешности» может быть еще выше; тогда как причина, почему она должна быть почти втрое больше бюджета, заключается в том, что студии забирают с кинотеатров только 40-55% в США и немного меньше за рубежом, учитывая доли дохода с фильма, которые отдают дистрибьюторам, кинотеатрам (иногда актерам или режиссерам), налоги, роялти и т. д.

Издание пишет, что начальный толчок к успешности в кинотеатрах «Супермену» должна предоставить узнаваемость самого бренда, но этого хватит лишь на сумму до $500 миллионов. Остальное дело за отзывами и «сарафанным радио», а с этим, учитывая предыдущие показы, могут возникнуть проблемы. Ранее DC уже сменила монтажеров фильма, сократила 25 мин. материала и убрала «комедийную тональность» — в дополнение к пересъемкам.

«Супермен» является большой ставкой DC, которая после провалов пяти последних фильмов студии («Черный Адам», «Шазам! Ярость богов», «Флэш», «Синий жук» и «Аквамен 2»), должен своим успехом открыть путь для новых фильмов по комиксам. Некоторые из них, вроде «Супергерл», уже отсняты, а остальные, и фильм про Сержанта Рока в том числе, под большим вопросом. Ходят также слухи, что Ганн уже запланировал совместный фильм для Бэтмена и Супермена, а также собственную версию «Мстителей» для DC.

Новый «Супермен» привлек на главные роли Дэвида Коренсвета (Кларк Кент и Супермен), Николаса Холта (злодей Лекс Лютор) и Рэйчел Броснахен (Лоис Лейн), а также покажет несколько камео других супергероев, в частности Метаморфо (Энтони Кэрриган), Девушку-Ястреба (Изабелла Мерсед), Зеленого Фонаря (Натан Филион), Мистера Террифика (Эдди Гатеги), а также Инженера (Мария Габриэла де Фария). Первый тизер-трейлер фильма собрал рекордные для DC и Warner Bros. 250 млн просмотров за сутки, а премьера в Украине запланирована на 10 июля.