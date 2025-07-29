Новости Игры 29.07.2025 comment views icon

Статистика Death Stranding 2 показывает, что игрокам нравится спасать кенгуру с помощью лестниц

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Статистика Death Stranding 2 показывает, что игрокам нравится спасать кенгуру с помощью лестниц

Прошел месяц после релиза Death Stranding 2: On the Beach, и Хидео Кодзима опубликовал первую статистику. Самые популярные действия игроков — спасение кенгуру и битва на винтовках.

Фишкой игры стала опция спасать животных, что отсылает нас к серии Metal Gear. Из всех существ игроки чаще всего вытаскивают кенгуру, что вполне логично, ведь в основном прохождение происходит в Австралии. Далее по популярности — эму и вомбат, но коала, несмотря на симпатию самого Кодзимы, в тройку лидеров не попала.

Среди инструментов чаще всего используют лестницы — они просты, универсальны и полезны в горах или при пересечении рек. Второе место занимает портативный хиральный конструктор, третье — спрей для ремонта контейнеров. Что касается оружия: геймеры отдали предпочтение винтовке с мультиплексными пулями. После нее идут кровавые гранаты и пулемет.

Самым популярным транспортом стал пикап-внедорожник, затем — трехколесный грузовик, на третьем месте — обычная ходьба. Хотя путешествие на двух ногах Сэма попало в ТОП-3, все равно юзеры путешествуют без транспорта меньше, чем ожидалось разработчиками. Наверное в этом мнения игроков противоположны.

Среди инструментов пользователи чаще выбирают зиплайн. Он значительно ускоряет перемещение и позволяет обходить сложный рельеф. В дальнейшем статистику дополняют генераторы и временные укрытия, которые заняли второе и третье места.

Также Kojima Productions поделилась рейтингом знаков, которые игроки чаще всего оставляют в мире. Лидер — «Ускорение», который немного ускоряет транспорт и помогает экономить батарею. Далее следуют позитивные сообщения, которые часто встречаются в путешествиях — «У тебя это получится» и «Продолжай в том же духе».

Хотя фоторежим Death Stranding 2 не попал в список — мы знаем, что для британский школьников Сэм Портер стал настоящим сокровищем. Но еще до того, как игроки начали активно исследовать мир игры, они наткнулись на одну из ее приятных деталей — скрытую катсцену, которая появляется только в собственный день рождения.

Источник: Kojima Productions

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