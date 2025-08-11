Игры Новости 11.08.2025 comment views icon

Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2

Маргарита Юзяк

Хидео Кодзима дал интервью, в котором поделился деталями о Death Stranding 2 и своем восхищении легендарным режиссером Дэвидом Линчем.

Во время разговора создатель рассказывал о потенциальных актерах для своих игр. Он вспомнил, что хотел бы увидеть в одном из проектов американского актера Стива Маккуина, который умер в 1980 году. Поэтому его он фантазировал по крайней мере о CGI. И заодно добавил о своем восхищении Дэвидом Линчем.

«В своих играх я уже привлекал кинорежиссеров, которых лично знаю или глубоко уважаю. На самом деле я всегда мечтал пригласить Дэвида Линча — режиссера, которым восхищаюсь уже много лет. Но он недавно умери я опустошен», — делится Кодзима.

Он продолжил рассказывать о кинематографичности в Death Stranding 2, которой пользуются даже подростки для обхода закона. В частности разработчик вспомнил DS1: длинные катсцены, медленное начало и много объяснений. Но статистика показала, что часть игроков пропускала такие заставки. Хотя Кодзима считает катсцены важнейшей частью игрового опыта, ему приходится реагировать на решения игроков. Поэтому была изменена длина сцен даже после съемок, чтобы поддержать баланс между геймплеем и сюжетными моментами.

Также Хидео Кодзима обратил внимание на ключевую разницу между кино и играми. По его мнению, в геймдеве много неопределенности, что усложняет работу актеров.

«В игре ты можешь смотреть на сцену с любого ракурса, а то и вообще отойти куда-то посреди ролика. Иначе говоря, создатель не может все просчитать или спланировать, потому что все зависит от действий игрока. Кино — это серия тщательно подобранных кадров, но к играм нельзя подходить с таким же мышлением», — добавляет он.

Еще один вызов — долгий и разорванный график съемок. Если кино можно снять за несколько месяцев, то Death Stranding 2 снимали примерно по неделе в месяц в течение трех лет. Из-за долгих перерывов актерам приходилось возвращаться в эмоциональное состояние, которое они имели во время предыдущих сцен, а планирование требовало высокой гибкости. По крайней мере теперь понятно, почему разработчик в какой-то момент изменил характер персонажей и их привычки.

В конце разговора Кодзима прокомментировал и сравнение с писателем Томасом Пинчоном. Небольшая ремарка: в романе Bleeding Edge Пинчон упоминает создателя игр и Metal Gear Solid, причем положительно. В целом оба мужчины — художники, которые размывают границы жанров, сочетая поп-культуру с глубокими темами. Сейчас Кодзима сказал, что уважает и восхищается писателем.

Источник: IndieWire

