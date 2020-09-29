Dell обновила ноутбуки XPS 13 и XPS 13 2-in-1, оснастив их новейшими CPU Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake)





Dell анонсировал очередное обновление премиальных ноутбуков XPS 13 и XPS 13 2-in-1 — производитель переводит их на самые актуальные CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake). Обе новинки начнут продаваться в США и Канаде с 30 сентября: цена обычного XPS 13 начинается от $999, а трансформируемого XPS 13 2-in-1 — от $1 249.

Формальный анонс нового 13-дюймового ультрапорта XPS 13 состоялся вместе с моделями других производителей на сентябрьском запуске мобильных процессоров Intel Tiger Lake. Внешне новая модель XPS 13 ничем не отличается от предыдущей, вышедшей в начале года, и все обновление сводится к улучшению некоторых параметров. Помимо новой платформы, XPS 13 модельного ряда 2020 года получил более быструю ОЗУ LPDDR4X-4267. Как и другие модели ноутбуков на CPU Tiger Lake, Dell XPS 13 выделяется встроенной графикой Iris Xe на архитектуре Xe-LP и поддержкой Thunderbolt 4. Увы, полных технических характеристик нового XPS 13 пока нет, но, судя по всему, экран и габариты остались прежними.

Новый Dell XPS 13 2-in-1 получил новый дизайн в стиле XPS 13 образца начала 2020 года (в том же дизайне выполнены актуальные XPS 15 и XPS 17) с тонкими рамками вокруг экрана. По словам Dell, новый экран 16:10, поворачивающийся на 360°, на 7% крупнее по сравнению с предыдущими поколениями благодаря уменьшенной толщине рамок.

Dell также добавила новому XPS 13 2-in-1 новые цвета. Раньше эта модель предлагалась в цветах Platinum Silver и Arctic White. Новые варианты цветового оформления производитель описывает как «платиново-серебристый с черной подставкой для рук из углепластика» и «снежно белый с белыми вставками для рук из стекловолокна». Подробных технических характеристик XPS 13 2-in-1 пока тоже нет.

Одновременно была представлена специальная версия XPS 13 Developer Edition для разработчиков, которая выделяется ОС Ubuntu 20.04 LTS. Компания предлагает бесплатную загрузку Ubuntu 20.04 LTS всем, кто владеет XPS 13 и хочет перейти с Windows на Linux, независимо от того, есть ли у них версия для разработчиков.

Источник: The Verge