Dell представила новый 17-дюймовый ноутбук XPS 17 (9700), который называет самым компактным в мире, и обновленный 15-дюймовый XPS 15 (9500)
Чуть больше двух недель назад на французском сайте Dell раньше времени показались новые ультратонкие ноутбуки признанной линейки XPS 2020 года. Американский производитель Dell не стал затягивать с анонсом и вчера обновленный 15-дюймовый Dell XPS 15 (9500) и новый 17-дюймовый XPS 17 (9700) дебютировали официально.
Новый XPS 15, пожалуй, можно считать самым крупным обновлением почти за пять лет: он стал еще компактнее — с безрамочным 15,6-дюймовым дисплеем 16:10, новейшими процессорами Intel 10-го поколения и даже дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (в старших конфигурациях).
Что же касается новой 17-дюймовой модели XPS 17, которая явно нацелена на конкуренцию с Apple MacBook Pro 16, по заверениям Донни Олифант (директор по маркетингу XPS), это самый компактный ноутбук в своем классе и самый мощный ноутбук производителя. Более того, производитель заявляет, что XPS 17 компактнее 50% всех 15-дюймовых ноутбуков, доступных сегодня на рынке. Новый XPS 17 выделяется все тем же безрамочным экраном, но более крупным и несколько лучшими характеристиками, а также оснащается 8-ядерным процессором Core i9-10885H (2,4/5,3 ГГц) с тепловым пакетом 45 Вт и видеокартой Nvidia GeForce RTX 2060.
Более компактный Dell XPS 15 уже начал продаваться в США по цене от $1300, тогда как Dell XPS 17 придется подождать до лета. В базовой конфигурации он будет стоить $1500. Для большего удобства и наглядности отличий подробные технические характеристики Dell XPS 15 (9500) и 17-дюймовый XPS 17 (9700) собрали в таблице ниже.
|Модель
|Dell XPS 15 (9500)
|Dell XPS 17 (9700)
|Дисплей
|Процессор
|Видеокарта
|ОЗУ
|Накопитель
|Аккумулятор
|Порты и беспроводные интерфейсы
|Звук
|Материалы корпуса
|Алюминий + композит на основе углеродного волокна
|Габариты и масса
|344,72×230,14х18 мм при 1,83 кг (модель без сенсорного экрана с АКБ 56 Вт•ч) или 2,05 кг (модель с сенсорным экраном с АКБ 86 Вт•ч)
|374,45х248,05х19,5 мм при 2,11 (модель без сенсорного экрана с АКБ 56 Вт•ч) кг или 2,51 кг модель с сенсорным экраном с АКБ 97 Вт•ч)
|ОС
|Стоимость
|$1300-$2450
|от $1500
Остается добавить, что на западных сайтах уже вышли обзоры ноутбука Dell XPS 15 (9500). Ниже собрали самые показательные изображения с результатами тестов из обзора Tom’s Hardware, позволяющие судить о производительности, автономности и эффективности СО новинки.
Источник: Dell и Tom’s Hardware