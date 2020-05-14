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Dell представила новый 17-дюймовый ноутбук XPS 17 (9700), который называет самым компактным в мире, и обновленный 15-дюймовый XPS 15 (9500)

Dell представила новый 17-дюймовый ноутбук XPS 17 (9700), который называет самым компактным в мире, и обновленный 15-дюймовый XPS 15 (9500)

Dell представила новый 17-дюймовый ноутбук XPS 17 (9700), который называет самым компактным в мире, и обновленный 15-дюймовый XPS 15 (9500)


Чуть больше двух недель назад на французском сайте Dell раньше времени показались новые ультратонкие ноутбуки признанной линейки XPS 2020 года. Американский производитель Dell не стал затягивать с анонсом и вчера обновленный 15-дюймовый Dell XPS 15 (9500) и новый 17-дюймовый XPS 17 (9700) дебютировали официально.

Новый XPS 15, пожалуй, можно считать самым крупным обновлением почти за пять лет: он стал еще компактнее — с безрамочным 15,6-дюймовым дисплеем 16:10, новейшими процессорами Intel 10-го поколения и даже дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (в старших конфигурациях).

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Что же касается новой 17-дюймовой модели XPS 17, которая явно нацелена на конкуренцию с Apple MacBook Pro 16, по заверениям Донни Олифант (директор по маркетингу XPS), это самый компактный ноутбук в своем классе и самый мощный ноутбук производителя. Более того, производитель заявляет, что XPS 17 компактнее 50% всех 15-дюймовых ноутбуков, доступных сегодня на рынке. Новый XPS 17 выделяется все тем же безрамочным экраном, но более крупным и несколько лучшими характеристиками, а также оснащается 8-ядерным процессором Core i9-10885H (2,4/5,3 ГГц) с тепловым пакетом 45 Вт и видеокартой Nvidia GeForce RTX 2060.

Более компактный Dell XPS 15 уже начал продаваться в США по цене от $1300, тогда как Dell XPS 17 придется подождать до лета. В базовой конфигурации он будет стоить $1500. Для большего удобства и наглядности отличий подробные технические характеристики Dell XPS 15 (9500) и 17-дюймовый XPS 17 (9700) собрали в таблице ниже.

МодельDell XPS 15 (9500)Dell XPS 17 (9700)
Дисплей
  • 15,6″ FHD+, 1920х1200 пикселей, IPS InfinityEdge, 16:10, несенсорный, антибликовое покрытие, 500 кд/м2
  • 15,6″ FHD+, 1920х1200 пикселей, IPS InfinityEdge, 16:10, сенсорный, антибликовое покрытие, 500 кд/м2,  Corning Gorilla Glass 6
  • 15,6″ UHD+ (3840×2400), IPS InfinityEdge, 16:10, сенсорный, антибликовое покрытие, 500 кд/м2,  Corning Gorilla Glass 6
  • 17″ FHD+, 1920х1200 пикселей (141 PPI), IPS InfinityEdge, 16:10, несенсорный, антибликовое покрытие, 60 Гц, 500 кд/м2, HDR400 + Dolby Vision, 94% DCI-P3;
  • 17″ 4K, 3840×2400 пикселей, IPS InfinityEdge, 16:10, сенсорный, антибликовое покрытие, 500 кд/м2, 100% sRGB, Corning Gorilla Glass 6
Процессор
  • Intel Core i5-10300H (4/8, 2,5-4,5 ГГц)
  • Intel Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц)
  • Intel Core i5-10300H (4/8, 2,5-4,5 ГГц)
  • Intel Core i7-10750H (6/12, 2,6-5,0 ГГц)
  • Intel Core i7-10875H (8/16, 2,3-5,1 ГГц)
  • Intel Core i9-10885H (8/16, 2,4-5,3 ГГц)
Видеокарта
  • Intel UHD
  • NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 Max-Q
  • Intel UHD
  • NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 Max-Q
  • NVIDIA GeForce RTX 2060, 6GB, GDDR6
ОЗУ
  • 8 ГБ, 2×4ГБ, DDR4, 2933 МГц
  • 16 ГБ, 2×8ГБ, DDR4, 2933 МГц
  • 32 ГБ, 2×16ГБ, DDR4, 2933 МГц
  • 64 ГБ, 2×32ГБ, DDR4, 2933 МГц
Накопитель
  • NVMe-накопитель объемом 256 ГБ (M.2 PCIe 3.0 x4)
  • NVMe-накопитель объемом 512 ГБ (M.2 PCIe 3.0 x4)
  • NVMe-накопитель объемом 1 ТБ (M.2 PCIe 3.0 x4)
  • NVMe-накопитель объемом 2 ТБ (M.2 PCIe 3.0 x4)
Аккумулятор
  • 3-ячеечная 56 Вт•ч
  • 6-ячеечная 86 Вт•ч
  • 3-ячеечная 56 Вт•ч
  • 6-ячеечная 97 Вт•ч
Порты и беспроводные интерфейсы
  • USB-C Thunderbolt 3 (х2)
  • USB-С 3.1 Gen 1 (x1)
  • SD
  • комбинированный 3,5 мм
  • адаптер с USB-C на USB-A 3.0 и HDMI 2.0
  • Wi-Fi 6 (Killer AX1650)
  • Bluetooth 5
  • USB-C Thunderbolt 3 (х4)
  • SD
  • комбинированный 3,5 мм
  • адаптер с USB-C на USB-A 3.0 и HDMI 2.0
  • Wi-Fi 6 (Killer AX1650)
  • Bluetooth 5
Звук
  • аудиосистема из четырех динамиков (два низкочастотных по 2,5 Вт + два высокочастотных по 1,5 Вт) с поддержкой Waves MaxxAudio Pro и Waves Nx 3D audio
  • два микрофона дальнего радиуса с поддержкой Waves MaxxVoice
Материалы корпусаАлюминий + композит на основе углеродного волокна
Габариты и масса344,72×230,14х18 мм при 1,83  кг (модель без сенсорного экрана с АКБ 56 Вт•ч) или 2,05 кг (модель с сенсорным экраном с АКБ 86 Вт•ч)374,45х248,05х19,5 мм при 2,11 (модель без сенсорного экрана с АКБ 56 Вт•ч) кг или 2,51 кг модель с сенсорным экраном с АКБ 97 Вт•ч)
ОС
  • Windows 10 Home
  • Windows 10 Pro
Стоимость$1300-$2450от $1500

 

Остается добавить, что на западных сайтах уже вышли обзоры ноутбука Dell XPS 15 (9500). Ниже собрали самые показательные изображения с результатами тестов из обзора Tom’s Hardware, позволяющие судить о производительности, автономности и эффективности СО новинки.

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Источник: Dell и Tom’s Hardware

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