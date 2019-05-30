Dell показала доступный игровой ноутбук Dell G3 15 и пару флагманских гарнитур для геймеров





Во время проведения выставки Сomputex 2019 компания Dell продемонстрировала несколько новых игровых устройств. Об обновлённых игровых ноутбуках Alienware m15 и m17 мы уже рассказывали в одном из предыдущих материалов.

Кроме того, был показан обновлённый игровой ноутбук Dell G3 15. Эта модель оснащена 15,6-дюймовой IPS панелью с разрешением Full HD и поддержкой частоты обновления 60 или 144 Гц. Конфигурация может включать процессоры Intel Core i5-9300HQ (4 ядра, 4,1 ГГц) или Intel Core i7-9750HQ (6 ядер, 4,5 ГГц), 8 или 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью самостоятельного расширения до 32 ГБ), дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050, GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1660Ti. Подсистема хранения памяти может гибко конфигурироваться. Доступны опции с одним (HDD ёмкостью 1 ТБ или SSD ёмкостью до 512 ГБ) или двумя накопителями (SSD ёмкостью до 256 ГБ + HDD ёмкостью 1 ТБ или SSD ёмкостью до 1 ТБ + Optane ёмкостью до 32 ГБ). Среди прочих особенностей системы называют наличие с 4-зонной клавиатурой с подсветкой RGB и функции Game Shift, которая одним нажатием клавиши обеспечивает высокую производительность и максимальную скорость работы вентиляторов системы охлаждения в периоды интенсивной игры. Игровой ноутбук Dell G3 15 уже поступил в продажу по цене от $799,99.

Кроме того, в рамках бренда Alienware были представлены новые флагманские гарнитуры. Модель Alienware 7.1 (AW 510H) обеспечивает виртуальное многоканальное 7.1 звуковое окружение при подключении через интерфейс USB. При использовании 3,5-миллимтерового звукового разъёма передаётся стерео звук. В то же время модель Alienware Stereo (AW 310H) оснащается только 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом и обеспечивает стереофоническое звучание. В обоих случаях используются 50-миллиметровые динамики, обеспечивающие охват частотного диапазона от 20 Гц до 20 кГц. Выдвижной микрофон обеспечивает захват звука в частотном диапазоне от 100 Гц до 10 кГц. Наушники изготовлены из кожи, спортивной ткани и memory foam (пены, «запоминающей» форму). Они обеспечивают шумоизоляцию и комфорт при длительном использовании.

Гарнитуры ожидаются в продаже с 31 июля по цене от $79,99 за Alienware Stereo Gaming Headset (AW310H) и по цене от $99,99 – за Alienware 7.1 Gaming Headset (AW510H). Ориентировочно, на украинском рынке гарнитуры ожидаются в августе 2019 года.