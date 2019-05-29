Dell показала на Computex 2019 обновлённые ноутбуки и компьютеры для различных групп пользователей





Помимо ультрапортативного ноутбука XPS 13 с экономичными процессорами Intel 10-го поколения компания Dell также привезла на выставку Computex 2019 и несколько других систем с различным позиционированием и уровнем производительности.

Так, для требовательных пользователей предназначен ноутбук Dell XPS 15 с процессорами Intel Core i5-9300H (4,1 ГГц), Core i7-9750H (4,5 ГГц) или Core i9-9980HK (5,0 ГГц), от 8 до 64 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью до 2 ТБ. Система дополнена дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ памяти. 15,6-дюймовый дисплей предлагается в вариантах разрешения Full HD или 4K Ultra HD (доступны опции с поддержкой сенсорного ввода или OLED панелью). Новый Dell XPS 15 поступил в продажу по цене от $999,99

Также были представлены новые компьютеры линейки Inspiron: традиционные ноутбуки, трансформеры и моноблоки.

Новый Inspiron 15 7000 – это сверхлегкий 15,6-дюймовый ноутбук (Full HD или 4K) с высокой производительностью. Он оснащается процессорами 9-го поколения Intel Core H-класса с количеством ядер до 8, памятью DDR4 объёмом до 16 ГБ и двумя твердотельными накопителями NVMe ёмкостью до 512 ГБ каждый. Также система может комплектоваться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 или GTX 1650. Ноутбук изготовлен из магниевого сплава. Кнопка питания со сканером отпечатка пальца расположена на клавиатуре. Новые адаптивные термостаты определяют, находится ли ноутбук на коленях или на столе, и адаптирует свои температурные профили с учетом местоположения, чтобы не перегреваться. Ноутбук Dell Inspiron 13 5000 доступен в продаже по цене от $579,99.

Новый Inspiron 13 5000 позиционируется в качестве ноутбука для поездок. Он тонкий, лёгкий и поддерживает мобильную широкополосную связь. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением, процессором Intel U-серии вплоть до Core i7, оперативной памятью объёмом 4 или 8 ГБ и твердотельным накопителем ёмкостью от 128 ГБ до 512 ГБ. В дополнение к интегрированному GPU может устанавливаться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250. Модель Dell Inspiron 15 7000 предлагается по цене от $579,99 долл.

Inspiron 11 3000 2-в-1 – это трансформер начального уровня. Эта модель содержит 11,6-дюймовый HD дисплей и гибридный процессор AMD 7-го поколения. Конфигурация может включать 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель eMMC ёмкостью 64 или 128 ГБ. Гибридное устройство Dell Inspiron 11 3000 2-в-1 поступит в мировую продажу в середине июня по цене от $349,99 долл.

Для тех пользователей, кому не требуется портативность, предназначены новые моноблочные компьютеры Inspiron 24 5000 AIO и Inspiron 27 7000 AIO. Обе модели оснащены дисплеями InfinityEdge с небольшими рамками, а диагональ экрана составляет 23,8 и 27 дюймов, соответственно. Разрешение изображения в обоих случаях – Full HD. В качестве опции можно заказать сенсорную панель. В обеих моделях под дисплеем расположена передняя панель динамиков, а в верхней части расположена выдвижная веб-камера.

Устройства оснащаются процессорами Intel «следующего поколения»: Intel Core i3 (3,6 ГГц), i5 (4,0 ГГц) или i7 (4,6 ГГц). Конфигурация может включать от 8 до 32 ГБ оперативной памяти. Дисковая подсистема может быть представлена жёстким диском ёмкостью 1 ТБ (5400 или 7200 об/мин) или двумя накопителями (SSD на 128 или 256 ГБ + HDD на 1 ТБ). В дополнение к интегрированному в процессор графическому ядру может использоваться и дискретная видеокарта NVIDIA MX 110 с 2 ГБ памяти.

Моноблочные компьютеры Dell Inspiron 24 5000 AIO и Dell Inspiron 27 7000 AIO ожидаются в мировой продаже с 26 июля по цене от $699,99 и $949,99, соответственно. В Украине эти новинки ожидаются с октября 2019 года.