Конкурент 16-дюймового MacBook Pro. На подходе новый 17-дюймовый ноутбук Dell XPS 17 с Core i9-10885H и GeForce RTX 2060

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Французское подразделение Dell раньше времени опубликовало странички обновленных премиальных ноутбуков Dell XPS 2020 года с CPU Comet Lake-S и GPU NVIDIA GeForce RTX. Как обычно происходит в таких случаях, страницы почти сразу же удалили, но было уже поздно.

Новая линейка будет представлена двумя моделями: XPS 15 9500 и XPS 17 9700, которые, как несложно догадаться из названия, оснащаются 15- и 17-дюймовым экранами. При компактных размерах и топовой начинке XPS 2020 года должен стать достойным конкурентом 16-дюймовому MacBook Pro.

Топовые Dell XPS 2020 предложат комбинацию из 8-ядерного CPU Core i9-10885H (2,4/5,3 ГГц) с тепловым пакетом 45 Вт и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 (GTX 1650 Ti для 15-дюймовой модели). Объем ОЗУ может достигать 64 ГБ DDR4-2933. Также в ноутбук можно установить парочку NVMe-накопителей в форм-факторе M.2 2280 (только XPS 17 9700).

Система охлаждения включает испарительную камеру и два вентилятора, расположенные по разным сторонам корпуса.

В максимальной конфигурации XPS 17 9700 оснащается сенсорным IPS-экраном InfinityEdge с разрешением 3840×2400 пикселей, частотой 60 Гц, яркостью 500 кд/м² и 100% охватом цветового пространства AdobeRGB, тогда как базовая предполагает панель разрешением 1920×1200 пикселей немного более низкого качества. Более компактный XPS 15 9500 предлагает на выбор два варианта экрана аналогичного разрешения и примерно с такими же основными характеристиками.

Емкость аккумулятора в зависимости от версии составляет 97 Вт·ч или 56 Вт·ч. В обоих случаях заявлена поддержка быстрой зарядки.

17-дюймовый Dell XPS 2020 представляется достаточно компактным: при габаритах 375х248х19,5 мм он весит 2,1 кг.

Увы, подробностей о ценах и сроках начала продаж пока нет, но, вероятно, долго ждать анонса не потребуется.

Источник: Videocardz