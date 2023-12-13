Много Шай-Хулудов в новом (очень зрелищном!) трейлере «Дюна: Часть вторая‎»

Warner Bros. опубликовала третий трейлер фильма «Дюна: Часть вторая‎», который продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева.

Согласно синопсису, во второй части Пол Атрейдес объединяется с Чани и Фрименами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью.

К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появятся новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Вокена (Шаддам IV).

В то время как предыдущие трейлеры были более визуальными, новый взгляд на вторую «Дюну» в значительной степени подчеркивает элементы действия фильма, включая полную последовательность сражений между Фрименами и Харконненами. Несмотря на то, что почти все новые персонажи уже были раскрыты, в новом видео они занимают более заметное место. Романтические отношения между Полом (Шаламе) и Чани (Зендея) также уделили больше внимания — Атрид в трейлере делится с ней деталями своих кошмаров.

Вторая часть «Дюны» будет несколько длиннее первой и продлится 2 часа 45 минут.

В украинский прокат «Дюна: Часть вторая» выйдет в марте 2024 года (изначально премьера планировалась на ноябрь 2023, но ее перенесли из-за страйков в Голливуде).

Первая «Дюна» стала кассовым хитом с $402 млн, получила 10 номинаций на премию «Оскар» и шесть побед. Ранее Вильнев заявил, что продолжение «будет лучше оригинала», а сценарий «Дюны 3» почти готов.