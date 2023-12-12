Сиквел «Дюны» несколько длиннее оригинала и продлится почти 3 часа

Вторая часть «Дюны» станет самым длинным фильмом Дени Вильнева.
По данным Screenrant, вторая «Дюна» продлится 2 часа 45 минут, тогда как оригинал был несколько короче — 2 часа 35 минут.
Вторая часть «Дюны» продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дэнни Вильнева и развернется сразу после событий предыдущего фильма (объединение с Чани и фрименами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью)
К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появятся новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена.
В украинский прокат «Дюна: Часть вторая» выйдет в марте 2024 года (изначально премьера планировалась на ноябрь 2023, но ее перенесли из-за страйков в Голливуде).
Первая часть в полной мере использовала свой немаленький хронометраж — в некоторой степени для знакомства с миром Арракиса и раскрытия многих его персонажей. И хотя фильм часто критиковали за медлительность и даже скучность, «Дюна: Часть вторая» была описана режиссером как «более насыщенный действиями, эпический военный фильм», который «намного лучше первой части».
Первая «Дюна» стала кассовым хитом с $402 млн, получила 10 номинаций на премию «Оскар» и шесть побед. Ранее Вильнев также заявил, что сценарий «Дюны 3» почти готов.
Вторая часть «Дюны» станет самым длинным фильмом Дени Вильнева — для сравнения в таблице представлен хронометраж других фильмов режиссера.
|Фильм
|Хронометраж
|«Пленницы»
|2 часа 33 минуты
|«Враг»
|1 час 31 минута
|«Сикарио»
|2 часа 1 минута
|«Прибытие»
|1 час 56 минут
|«Бегущий по лезвию 2049»
|2 часа 44 минуты
|«Дюна»
|2 часа 35 минут
|Дюна: Часть вторая»
|2 часа 45 минут