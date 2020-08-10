Депутаты предлагают «стимулировать IT-отрасль» переводом сотрудников на КЗоТ и особой схемой налогообложения





Народные депутаты Украины от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина» разработали законопроект, призванный стимулировать развитие украинской IT-отрасли. Законопроект относительно особенностей налогообложения субъектов индустрии информационных технологий уже зарегистрирован в ВРУ. По словам депутатов, он поможет Украине в ближайшие годы достичь европейского и мирового лидерства в индустрии информационных технологий.

Законопроект предлагает установить особые условия налогообложения доходов сотрудников, которые работают в IT-секторе по условиям КЗоТ. Специальные условия предлагается внедрить на период с 2021 до конца 2030 года. При этом налоговую нагрузку на зарплаты предлагается установить на уровне 10%: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) снизить с нынешних 18% до 5%; единый социальный взнос – с 22% до 5%; военный сбор – вовсе устранить. Кроме того, дополнительно предлагается снизить и налог на прибыль с использованием коэффициента 0,5, т.е. 9% вместо нынешних 18%.

Чтобы воспользоваться указанными налоговыми льготами, компания должна соответствовать ряду критериев на протяжении четырёх последовательных отчётных (налоговых) кварталов:

Работать по указанному перечню видов экономической деятельности (6 видов согласно КВЭД);

Получать не менее 90% доходов от осуществления указанных видов экономической деятельности;

Удельный вес расходов на оплату труда должна быть не менее 50%;

Не иметь налогового долга;

Не быть признанным банкротом в соответствии с законом «О восстановлении платёжеспособности должника или признании его банкротом».

Однако существует ещё одно немаловажное условие, чтобы была возможность воспользоваться налоговыми льготами. Применение пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ возможно при условии, что минимальные размеры налога или сбора с зарплаты будут не меньше, чем налог или сбор по стандартной ставке с 5-кратного размера минимальной заработной платы. Иными словами, НДФЛ и ЕСВ по ставке 5% должны превышать 4250 грн и 5195 грн, соответственно. Таким образом, применение сниженных налоговых ставок возможно только в том случае, если зарплата IT-специалиста превышает $3743 в месяц. И эта сумма исчисляется, исходя из существующих размеров платежей. Напомним, правительство намерено постепенно повышать размер минимальной зарплаты, что повлечёт за собой рост значений НДФЛ и ЕСВ с минимальной заработной платы, а значит – и рост порога зарплаты IT-специалиста, начиная с которого компания сможет воспользоваться льготными ставками налогообложения. За нарушение условий применения льгот предусматривается штраф в размере 200% начисленного налогового обязательства.

Чтобы продемонстрировать, насколько в Украине большая и неконкурентная ставка налогообложения ИТ-бизнеса (как и других видов бизнеса), авторы законопроекта приводят сравнительную таблицу налоговой нагрузки на уровне компаний IT-отрасли в отдельных странах мира.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что в некоторых странах ЕС усиливается налоговая политика в отношении IT-отрасли. Поэтому Украина «получила окно возможностей по достижению в течение ближайших лет бесспорного европейского лидерства в индустрии информационных технологий и привлечение иностранных специалистов из Сербии, Румынии и Венгрии».

Вместе с тем, представители украинской IT-отрасли не разделяют оптимизма депутатов. Напротив, специалисты украинского IT-сообщества считают, что принятие такого закона приведёт к значительному оттоку квалифицированных кадров из Украины, а украинская IT-отрасль затормозится в своём развитии. По их словам, законопроект создавался без понимания специфики индустрии и механизмов, обеспечивающих ее активный рост и стабильность.

Отмечается, что украинская IT-отрасль динамично развивается в первую очередь благодаря контрактной форме сотрудничества с IT-специалистами. Они имеют статус ФЛП и являются плательщиками единого налога в рамках 3-й группы. Ежемесячно они начисляют ЕСВ (как правило, от размера минимальной зарплаты) и единый налог в размере 5% от суммы полученного дохода. Выплаты налогов осуществляются ежеквартально.

При этом средняя зарплата IT-специалистов в Киеве составляет $1,5-2 тыс., что значительно меньше упомянутого выше лимита $3743. Таким образом, если закон будет принят, компании будут вынуждены перевести IT-специалистов с контрактной формы сотрудничества на штатную и платить с зарплаты сотрудников 41,5% налогов, то есть в 8 раз больше, чем сейчас. В то же время зарплаты в эквиваленте более $3743 будут облагаться налогами в размере 10%, что вдвое больше, чем сейчас. При таких условиях IT-отрасль станет не конкурентоспособной.

Отметим, это уже не первая инициатива властей, предусматривающая увеличение налогов на доходы в IT-отрасли до 10%. Но если раньше взамен на повышение налогов предлагались хоть какие-то преимущества (планировалось создать Фонд развития человеческого капитала и финансировать из него развитие образовательной инфраструктуры), то теперь об этом речь не идёт.

«Если мы говорим о переходе с 5% налога на 5% ЕСВ и 5% НДФЛ, то нам необходимо знать, что бизнес за это получит. Предыдущие инициативы хотя бы теоретически предполагали план развития отрасли, поэтому повышение налоговых ставок выглядело приемлемым. Во времена глобального кризиса и турбулентности мы должны думать о том, как помочь бизнесу, а не как взять с него больше денег», — заявил представитель EPAM Юрий Антонюк.

Схожим образом высказываются также представители ассоциации IT Ukraine и Европейской бизнес-ассоциации. По их мнению, такие изменения негативно повлияют на украинскую IT-отрасль, особенно, в условиях кризиса.

Источник: «Экономическая правда»