«Как вырастет ЕСВ для ФОП?»: Правительство Украины огласило график повышения минимальной зарплаты, с 1 сентября — 5000 грн, с 1 января 2021 грн — 6000 грн

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На выходных на официальном сайте президента Украины появилась информация о том, как именно правительство страны будет повышать минимальную заработную плату. Как вы помните, к этому показателю привязано несколько важных величин, включая ЕСВ для ФОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали вопрос повышения «минималки», сделав соответствующие расчеты. В итоге глава правительства огласил предварительный график, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

Итак, с 1 сентября 2020 года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года — до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения 1-3 групп ЕСВ определяется как 22% от текущей минимальной зарплаты. В данный момент при «минималке» 4723 грн эта сумма составляет 1039,06 грн в месяц (3117,18 грн в квартал).

Таким образом, с 1 сентября 2020 года размер ЕСВ составит 1100 грн (3300 грн в квартал), с 1 января 2021 года — 1320 грн (3960 грн в квартал), а с 1 июля 2021 года — 1430 грн (4290 грн в квартал).

Отметим, что в середине мая текущего года в Верховную Раду Украины внесли законопроект №3482, в котором депутаты собирались поднять размер минимальной зарплаты до размера фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц: с 1 июля 2020 года — 5238 грн, с 1 октября 2020 года — 5359 гривен. В данный момент законопроект находится на рассмотрении, однако с учетом вышеупомянутого решения правительства вероятность его принятия крайне мала.

Источник: Сайт президента Украины