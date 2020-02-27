Депутаты ВРУ подготовили законопроект о водителях электросамокатов и электроскутеров — их предлагают уравнять в правах с велосипедистами

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В Верховную Раду Украины внесли проект закона, которым предлагается «легализовать» владельцев персонального легкого электротранспорта: электрических скутеров, гиробордов, гироскутеров и т.д., превратив их в полноценных участников дорожного движения.

Законопроект предлагает разрешить владельцам персонального электротранспорта передвигаться по специальным велосипедным дорожкам. Если их нет, передвигаться можно будет по краю проезжей части дороги или обочине.

Персональный легкий электротранспорт должен быть исправен, оборудован светоотражателями и, если это предусмотрено изготовителем, звуковым сигналом. Люди, которые управляют персональным электротранспортом в темное время суток или при недостаточной видимости должны включить фару или фонарь.

Что немаловажно, предлагается запретить передвигаться на таком транспорте в состоянии алкогольного опьянения, а также пользваться мобильным телефоном во время езды, держа его в руке.

«Мы хотим защитить всех участников дорожньго движения. Прежде всего — пользователей новой электротехники. Урегулирование правил позволит чувствовать себя безопаснее и им, и водителям, которые еще не знают, как реагировать на людей на електроколесах, гироскутерах и электросамокатах» — отметила Юлия Клименко, депутат фракции «Голос» в Верховной Раде, первый заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Инициаторами законопроекта выступили Юлия Клименко, Александр Горенюк, Наталья Пипа, Галина Васильченко, Соломия Бобровская, Оксана Савчук и Ярослав Юрчишин из фракции «Голос».

Источник: Голос