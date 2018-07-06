Десяток новых Apple MacBook и iPad прошли сертификацию ЕЭК, что может указывать на их скорый анонс

За последнее время мы неоднократно слышали, что Apple готовит обновление линейки MacBook Pro и 12-дюймового MacBook, а также более доступную модель на смену нынешнему MacBook Air и новый iPad Pro с функцией распознавания лиц Face ID. В настоящее время в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), занимающегося сертификацией новых устройств, появились упоминания новых планшетов и ноутбуков Apple.

Всего в базе данных ЕЭК можно обнаружить десяток новых устройств: пять моделей iPad с идентификаторами A1876, A2013, A1934, A1979, A2014 и еще пять MacBook — A1931, A1932, A1988, A1989, A1990. Все вышеперечисленные идентификаторы принадлежат еще не выпущенным устройствам.

Увы, никаких особых подробностей о будущих новинках, не считая данных касательно версий ОС (macOS 10.13 и iOS 11) документ на сайте ЕЭК не дает. Но получение сертификации вполне может указывать на приближение момента официального анонса, но, да, это не точно (как обычно 🙂 ).

Как отмечает 9to5Mac, ранее после прохождения сертификации ЕЭК почти сразу же следовал официальный анонс устройства, например, в августе 2016 года Apple сертифицировала iPhone 7, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1 и AirPods, которые впоследствии дебютировали на сентябрьском мероприятии, затем история повторилась с новыми Magic Keyboard, MacBook и iPad накануне WWDC 2017, а позже еще раз с новым iPad за $329, который был представлен спустя месяц после прохождения сертификации. С другой стороны, в апреле на сайте ЕЭК появились 11 модельных номеров новых смартфонов Apple, из-за чего все решили, что новые iPhone покажут на WWDC 2018. Но в итоге на WWDC 2018, как известно, не показали ни одного нового устройства.

Предполагается, что за идентификаторами A1988 и A1989 скрываются новые 13-дюймовые версии MacBook Pro с тачбаром и без него соответственно, A1990 — это новый MacBook Pro диагональю 15 дюймов, A1931 — обновленный 12-дюймовый MacBook, а A1932 — та самая недорогая модель на замену MacBook Air.

Что касается планшетов, известно, что нас точно ждет новый iPad Pro с тонкими рамками вокруг дисплея, но без кнопки Home, обновленной начинкой и системой распознавания лиц Face ID.

Источник: The Verge