Детектив с вайбом «Медленных лошадей»: на Netflix вышел одобренный критиками сериал «Отдел нераскрытых дел»

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется британский детективный сериал «Отдел нераскрытых дел», основанный на романах Юсси Адлера-Олсена.

В центре сюжета — выдающийся и саркастический детектив Карл Морк, которого из-за высокомерия и дерзкого отношения к коллегам (наряду с ужасным инцидентом, что привел к случайной смерти), отправляют руководить командой следователей-неудачников в подразделении старых нераскрытых дел (Отдел Q) в Эдинбурге.

Главную роль взял на себя Мэтью Гуд, многим известный по роли в супергеройском фильме Зака Снайдера «Хранители» (2009), а также по появлению в «Игре в имитацию» и «Аббатстве Даунтон». Среди остальных актеров появляются Лия Бирн, Келли Макдональд и Катриона Стирлинг, в то время как руководит сериалом автор хитового «Гамбита королевы» Скотт Фрэнк, который воссоединяется с Гудом после криминального триллера «Обман» (2007).

В рецензиях «Отдел нераскрытых дел» уже прозвали ответом Netflix на «Медленные лошади» — сериал об отделе шпионов-неудачников с Гэри Олдменом в главной роли, который вскоре дебютирует с пятым сезоном на Apple TV+. Что ж, если это действительно так, то для фанов, есть неплохой вариант, как сделать ожидание более приятным.

«Отдел Q, читайте как Слау-Хаус, свалка для потрепанных шпионов из сериала «Медленные лошади». Карла Морка, читайте как Джексона Лемба», — из рецензии Telegraph.

Далее еще несколько прямых цитат от профильных изданий:

«Все это фантастически хорошо и тщательно сделано. Темп имеет неторопливую уверенность, которую некоторые могут считать несколько медленной, но она позволяет сосредоточиться на персонажах, создавая насыщенность, которая щедро вознаграждает первоначальное терпение. Вскоре мы погружаемся в повествование, которое включает в себя пропавшее ожерелье, жестокое избиение, опасности изолированной сельской жизни, городские ужасы и институциональные провалы, начиная от простой некомпетентности и заканчивая откровенной коррупцией. Плюс щедрая доза психических, эмоциональных и физических страданий, которые люди способны причинять друг другу во имя любви, мести или просто ради чистого развлечения», Люси Манган, The Guardian.

«Карл Морк — талантливый, саркастичный и совершенно ужасный. После инцидента, который разрушает остатки его эмоциональной стабильности, детектива назначают к громкому нераскрытому делу, что заставляет его столкнуться со своими недостатками. Очень тревожный и захватывающий, «Отдел нераскрытых дел» — это одновременно тайна и психологическое исследование того, как личные болевые точки просачиваются в нашу психику и выходят наружу, когда этого меньше всего ожидают», Арамид Тинубу, Variety.

«»Отдел нераскрытых дел» не является чрезвычайно комедиийным шоу — в отличие от «Медленных лошадей», которые работают на грани, но в нем много межличностной динамики с шутками, особенно между Морком и доктором Ирвинг, где Макдональд привносит такую необходимую теплоту. Весь актерский состав замечательный… Не делая ничего революционного, первый сезон создал насыщенный мир и группу разнообразных голосов с большим пространством для развития. Есть еще девять романов Адлера-Олсена для экранизации. Было бы здорово добавить эту серию к темпу «одна книга в год», установленному «Медленными лошадьми» , «Ричером» и другими», — Даниэль Финберг, THR

С сегодняшнего дня все 9 эпизодов сериала «Отдел нераскрытых дел» доступны для просмотра на Netflix с украинским дубляжом.