Netflix начал съемки 7 и 8 сезонов сериала "Острые козырьки": первые фото

Катерина Левицкая

Netflix начал съемки нового спинофа во франшизе «Острые козырьки», на этот раз в виде сериала. Фактически, два новых сезона могут стать дополнением к уже существующим шести, но расскажут совершенно новую историю о молодом поколении клана Шелби.


Съемки стартовали 4 марта, когда актеры и съемочная группа прибыли в Берслем, Сток-он-Трент, и продолжались там в течение пары дней. Большая часть процесса происходила в историческом театре «Квинз», в нескольких километрах к северу от места, где, как подтверждено, будет проходить основная часть съемок (студии Digbeth Loc в Бирмингеме), а часть — на улице Дженкинс.

На фото со съемочной площадки мы не увидим каких-то важных сцен, однако это первый взгляд на то, как «Острые козырьки» выглядят в 1950-х. Здесь есть пара актеров, одетых в соответствии с эпохой, и раритетные авто. На одном можно увидеть мужчину, который несет что-то похожее на футляр для печатной машинки в соседнее здание, на другом — объявление на доске The Birmingham Herald, где заголовок информирует о «трех раненых в пожаре».

Сериал-спиноф, получивший неофициальное название «Peaky 1954», рассчитан на два сезона и расскажет об участии семьи Шелби в восстановлении промышленного сектора разрушенного бомбами Бирмингема.


«Гонка за право владения масштабным проектом реконструкции превращается в жестокое соревнование мифических измерений в городе беспрецедентных возможностей и опасностей», — из описания к сериалу.

Актеры, замеченные в закулисье, были идентифицированы как Кэл О’Дрисколл, Финтах Шевлин и Джейкоб Райт. Некоторые надели примечательные головные уборы, поэтому можно предположить, что это и есть представители нового поколения Шелби. Неизвестно, появится ли здесь сам Томми Киллиана Мерфи и его сын, которого играет Барри Кеоган в другом спинофе — фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек». Он сейчас транслируется в избранных кинотеатрах, получил довольно положительные отзывы и дебютирует на стриминге 20 марта.

Перший постер фільму "Гострі картузи: Безсмертна людина" розкрив дату релізу, початково — в кінотеатрах
Барри Кеоган и Киллиан Мерфи в фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек»

Пока непонятно, присоединят ли два сезона к основному шоу (как 7 и 8) или же выпустят, как отдельный проект. На релиз можно надеяться в конце 2026 — начале 2027 года. Параллельно Netflix разрабатывает приквел о Полли Грей, матриархе криминального клана Шелби.

Новый сериал от создателей «Тьмы»: HBO экранизирует темные сказки немецкого психиатра 1845 года

Источник: Games Radar, Whats on Netflix

